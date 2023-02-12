"Він викопав собі могилу, а потім його розстріляли". Бійці ПВК "Вагнер" розповіли CNN про бої в Україні

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Мурал із зображенням емблеми ПВК "Вагнер" у Белграді в Сербії

Американський телеканал CNN поговорив з двома колишніми бійцями ПВК "Вагнер", які раніше відбували терміни в російських колоніях, а потім поїхали воювати в Україну і потрапили в український полон. Вони розповіли про втрати у боях на сході України і про те, що кожного, хто сумнівався, негайно розстрілювали їхні власні командири.

Імена своїх співрозмовників телеканал не розкриває, але уточнює, що українські військові взяли їх у полон наприкінці минулого року. Один з них перед тим, як його завербували, відбував 20-річний термін ув'язнення за ненавмисне вбивство.

"Нас було 90 людей. Шістдесят загинули у першому штурмі, їх вбило мінометним вогнем. Кілька людей отримали поранення", - згадує один зі співрозмовників телеканалу свій перший штурм у районі Білогорівки Луганської області.

"Якщо одна група зазнає невдачі, то одразу відправляють другу. Якщо і вона зазнає невдачі - відправляють третю", - додає він.

Інший співрозмовник розповідає, що брав участь у штурмі під Лисичанськом, який тривав п'ять днів: "Перші кроки лісом були важкими через закладені там міни. З десяти хлопців семеро загинули одразу".

"Ми не могли відступити без наказу, тому що, якщо ми не виконаємо наказ, нас уб'ють, - розповідає один із них, - Одна людина залишилася на позиції, вона дуже злякалася, це був її перший штурм. Ми отримали наказ бігти вперед, а він сховався під деревом і відмовився. Про це доповіли командуванню. Його відвели на 50 метрів від бази. Він викопав собі могилу, а потім його розстріляли".

Інший боєць розказав про схожу ситуацію: "Нашому командиру сказали, що якщо хтось злякається, його треба ліквідувати. І якщо ми не зможемо його ліквідувати, нас ліквідують за те, що ми не змогли цього зробити".

Бійці також розповіли журналістам CNN, що евакуації поранених не було. "Якщо тебе ранили, відкочуєшся туди, де немає вогню, а якщо поруч нікого немає, надаєш сам собі першу допомогу", - сказав він. За їхніми словами, втрати накопичувалися десятками.

Шість місяців замість 10 років

Як повідомляє CNN, обох чоловіків завербувала ПВК "Вагнер". У серпні та вересні минулого року керівник угруповання Євген Пригожин прибув на вертольоті до місць позбавлення волі, пропонуючи шестимісячні контракти в обмін на помилування.

У одного з чоловіків попереду ще було 10 років ув'язнення за ненавмисне вбивство.

Автор фото, T.me/Prigozhin_hat Підпис до фото, Євген Пригожин прощається з групою колишніх в'язнів, які пройшли через бої в Україні та повернулися до Росії

"Я вважав, що шість місяців краще, ніж 10 або 11 років, які я ще можу провести у в'язниці... Я просто хотів почати життя заново", - цитує його слова CNN.

За підрахунками західних розвідників і правозахисників, як пише CNN, з колоній було завербовано від 40 000 до 50 000 чоловіків.

Як розповідає журналістам один із бійців, більшість ув'язнених пішли воювати не через гроші, а тому, що мали тривалі терміни. "Але були й такі, у кого залишалося лише 12 діб, і вони все одно пішли".

Незабаром після візитів Пригожина, за словами двох чоловіків, сотні в'язнів доставили автобусами і літаками на полігон у Ростовській області.

Там була сувора заборона на наркотики та алкоголь, сказав один із колишніх бійців. Деякі командири розповідали, що воювали у ПВК в Африці та Сирії.

Навчання було коротким і простим, їм показали, як поводитись зі зброєю. За словами чоловіків, було зрозуміло, що їх готують до місій, на які вони не підписувалися.

Тепер вони обурені обманом Пригожина, розповідає CNN.

"Він нічого не казав про небезпеку, - розповідає один із них. - Він пообіцяв, що знімуть усі судимості, що триватиме усе шість місяців, аванс 240 тисяч рублів (близько 3300 доларів), а також, що наше завдання - тримати захист на другій лінії".

Думали, битимуться з поляками і німцями

Як повідомляє канал, чоловіки, за їхніми твердженнями, не мали уявлення про те, що відбувається в Україні, вони думали, що українська армія покинула країну.

"Ми думали, що боротимемося з поляками та різними найманцями. Німцями. Ми не думали, що там залишився хтось із української армії. Ми думали, що вони виїхали з країни", - каже один із них.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Цвинтар ПВК "Вагнер" у станиці Бакинській сильно розрісся за останні місяці

"Стало ясно, що вони [вагнерівці] просто брешуть, щоб змусити нас воювати з українцями. Ніхто особливо не думав, що ЗСУ справді воюватимуть за свою країну, за своїх близьких. Ми дізналися про це тільки після того, як прийшли туди", - розповів колишній боєць ПВК.

За словами бійців, потрапити у полон було майже полегшенням.

На запитання, чи ухвалили б вони таке ж рішення знову, чоловіки на мить замовкають, пише CNN.

"Я вважаю, що це був неправильний вибір… Я ніколи не брав участі ні в яких військових операціях, тим більше проти українських військових, які не хочуть віддавати свою землю", - сказав один із них.