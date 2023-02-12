Донька Кім Чен Ина дедалі частіше з'являється на публіці. З неї готують спадкоємицю?

Джин Маккензі

BBC, Сеул

1 година тому

Автор фото, KCNA Підпис до фото, На щорічному військовому параді в КНДР поряд з Кім Чен Ином неочікувано з'явилася його донька

У середу увечері у Пхеньяні відбувся військовий парад на честь 75-річчя армії КНДР. Площею Кім Ір Сена проїхала велика колона гігантських міжконтинентальних балістичних ракет. Але керівник Кім Чен Ин бажав похвалитися не лише своєю зброєю. Він продемонстрував світові ще свою доньку.

Коли під час параду лідер Північної Кореї зайняв своє звичайне місце на трибуні, поряд з ним зненацька з'явилася ошатна дівчинка у всьому чорному. Ймовірно, це була Кім Чжу Е - середня дитина глави держави, якій зараз може бути приблизно десять років.

Це вже вп'яте, коли її показують світові, і всі ці події відбулися протягом останніх трьох місяців.

За цей короткий час імідж дівчинки помітно помінявся. Настільки, що тепер дедалі ймовірнішими видаються припущення, ніби саме її готують на місце наступного лідера Північної Кореї.

Вперше вона з'явилася на публіці у листопаді минулого року під час випробувань міжконтинентальної балістичної ракети. Вже тоді почалися спекуляції: а раптом ця дівчинка якось стане лідеркою найбільш таємної держави у світі?

Проте на той момент такі припущення здавалися малопереконливими.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Кім Чжу Е під час своєї першої фотосесії з батьком

У білому пуховику, червоних балетках і з хвостиком вона здавалася зовсім маленькою. Можливо Кім Чен Ин, якого вона тримала за руку, просто хотів показати себе зразковим батьком, а заразом і чітко дати зрозуміти світові: його сім'я разом із його зброєю нікуди не подінеться.

Але з кожною новою своєю появою юна Кім Чжу Е виглядала дедалі впевненішою.

У вівторок увечері напередодні параду вона відвідала з батьком банкет на честь командування армії. Цього разу вона була одягнена у діловий чорний костюм і білу блузку, мала акуратну зачіску.

На більшість спостерігачів за політикою Північної Кореї ці фотографії справили сильне враження. На кожній фотографії вона перебуває в самому центрі композиції, між матір'ю та батьком, а довкола в парадних мундирах та орденах стоять високопоставлені військові.

Автор фото, KCNA Підпис до фото, Останні фотографії за участі Кім Чже У створюють серйозне враження про неї

Ще один момент, який інтригує - вибір слів, якими офіційні джерела супроводжували появу дівчинки.

Спочатку в листопаді державні ЗМІ представили її як "улюблену доньку" Кім Чен Ина. До вівторка цього тижня вона вже стала "шановною" донькою, а це один із найпочесніших епітетів.

Наприклад, самого Кім Чен Ин почали називати "шановним товаришем" тільки після того, як його остаточно затвердили майбутнім лідером.

"Священний рід"

З моменту утворення Північної Кореї 1948 року країною управляє династія Кімів. Як стверджує державна пропаганда, ця сім'я походить зі священного роду і лише вона може правити в КНДР.

Кім Чен Ин, очевидно, хоче переконатися, що і після нього влада перейде до четвертого покоління його родини.

Але навіть якщо Кім Чжу Е справді готують у спадкоємиці, навіщо натякати на це світу так рано і так завзято? Самому Кім Чен Ину лише 39, а його донька - поки що маленька дитина.

Вважається, що батько Кім Чен Ина, Кім Чен Ір - керівник КНДР у 1994-2011 роках, оголосив його своїм спадкоємцем у віці восьми років. Однак сталося це при зачинених дверях: про це знали лише найвищі посадовці в країні.

Публічно ж про кандидатуру нинішнього лідера КНДР було оголошено лише після смерті батька. У підсумку перші роки правління Кім Чен Ина, поки він закріплювався при владі шляхом найжорстокіших репресій проти незгодних, були досить неспокійними.

Тому, можливо, Кім Чен Ин, представляючи свою доньку країні та світу заздалегідь, сподівається полегшити їй початковий період правління, коли прийде час.

Або ж нинішній керівник країни може мати проблеми зі здоров'ям, і йому залишилося жити менше, ніж можна було б припустити.

Але, зрозуміло, жодну з цих версій неможливо підтвердити.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ще одна поява Кім Чже У з батьком в оточенні військових - у листопаді 2022 року

Ще одна версія: Кім Чен Ин хоче дати час глибоко патріархальному суспільству Північної Кореї звикнути до думки про те, що керуватиме ним жінка.

До речі, зараз кілька високих посад в уряді обіймають жінки, зокрема, його сестра Кім Йо Чжон (заступниця директора відділу пропаганди та агітації ЦК Трудової партії Кореї).

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кім Йо Чжон - сестра Кім Чен Ина, яка бере активну участь у зовнішній політиці КНДР

Але Джеймс Фретвелл, аналітик американського сайту NK News, присвяченого тому, що відбувається в Північній Кореї, вважає, що стать спадкоємиці не повинна стати проблемою в цій країні.

"Хоча в північнокорейському суспільстві дійсно домінують чоловіки, в ньому насамперед домінує династія Кімів, - сказав він в інтерв'ю BBC. - Саме її родовід, насамперед він, робить потенційним кандидатом у лідери країни. Було б більше дивно, якби хтось не з цієї родини зміг забратися на верхівку влади".

Але при всьому цьому, щоб утвердитися як лідер перед народом, військовими та елітою, жінці потрібно буде докласти чимало зусиль.