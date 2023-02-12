Євробачення 2023: хорватський гурт Let 3 виступить з піснею, яку вважають насмішкою над Путіним

45 хвилин(и) тому

Автор фото, YouTube/screenshoot/Eurovision TV Підпис до фото, Хорватський гурт Let 3 і раніше відрізнявся епатажними виступами, але тепер деякі фани пророкують йому перемогу на Євробаченні

Скандальний рок-гурт Let 3 представлятиме Хорватію на Євробаченні у Великій Британії цього року з піснею Mama ŠČ!, які місцеві ЗМІ та фани вважають завуальованою критикою російського нападу на Україну і глузуванням з Путіна та Лукашенка.

Учасники гурту здобули перемогу на фестивалі Dora, хорватському відборі до пісенного конкурсу Євробачення-2023.

"Мама купила трактор, мама цілувала придурка… цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я йду на війну", - йдеться у тексті пісні, яку також опублікували деякі хорватські ЗМІ. Фанати Євробачення вже встигли інтерпретувати її як ймовірну критику президента Росії Володимира Путіна та його вторгнення до України.

Лейтмотивом пісні є "трактор-армагедон".

Учасники гурту виступали на сцену в барвистих костюмах, які одночасно нагадували офіцерські мундири, а під час виступу один з них виніс на сцену муляжі ракет.

Сам виступ можна побачити за цим посиланням.

Євробачення-2023 пройде у британському Ліверпулі з 9-13 травня. Україну на ньому представить гурт TVORCHI. Росія та Білорусь до конкурсу не допущені.

Перемога гурту Let 3, відомого різноманітними провокаціями, незвичною манерою одягатися на сцені та загалом провокативними піснями та виступами, була більш ніж переконливою - пісня, яка обійняла друге місце відстала аж на 120 балів.

Автор фото, YouTube/screenshoot/Eurovision TV

"Можливо, хорватів підштовхнув до цього кроку минулорічний успіх на Євробаченні сербської представниці Konstructa з не менш концептуальною In Koropre Sano, але, ймовірно, ще важливіша причина перемоги групи Let 3 на Dora полягає в факт, що Mama ŠČ!" - це добрячий укол Путіна та кумедна критика огидного російського вторгнення в Україну", - пише загребський Jutarnji list.

Журналіст Александар Драгаш додає, щоб під час виступу у Британії був ще супутній переклад пісні англійською, хоча з візуалізації буде зрозуміло, костюми та технічні засоби на сцені, про що пісня "Mama ŠČ".

Як реагують у Хорватії

Хоча дехто хвалить крок вперед і сміливість нарешті відправити на пісенний конкурс Євробачення якусь незвичайну пісню, а не якусь нудну баладу, є й ті, хто критикує.

"Нарешті ми представляємо себе на "Євробаченні" як сучасна країна, яка нарешті зрозуміла, яку пісню із запропонованих треба відправляти на такий захід, а не по хтозна-скільки разів пакувати якесь недбале диско, танці, етно-свист або неназвану нижчу форму життя з нижчого рівня естради", - підсумовує Jutarnji list.

Ксенія Урлічіч, колишня редакторка розважальної програми на Хорватському телебаченні та жінка, яка створила фестиваль Dora, була в залі в Опатії, де проходив конкурс, і після перемоги гурту Let 3 коротко прокоментувала: "Тепер кінець! Нехай Бог нам допомагає".

Переможці також прокоментували ситуацію, що склалася.

"Ми намагалися, але не очікували. Ех, що нас тепер чекає. Але добре, це не буде, що попало, це буде ŠČ", - сказав після перемоги учасник гурту Prlja (Зоран Проданович)

Інший, Mrle (Дамір Мартінович), додав: "Мені сказали підготувати трактор зі спеціальним приводом, що працює на електриці. Екологічно чистий. Це абсолютно новий тип трактора, він має як ліве, так і праве рульове керування, за потреби. Ми будемо їхати 20 днів, не поспішаючи, щоб побачити всю красу країни, через яку ми проїдемо".

Деякі користувачі у соцмережах висловлюють захват.

"Ця абсолютно хаотична пісня, яка глузує і з Лукашенка, і з Путіна, є представницею Хорватії на Євробаченні. Мені подобається", - пише один з користувачів твітера.

"Це найкраща пісня, яку Хорватія відправляє на Євробачення за усі часи. Хорватії перемогу", - пише інший.