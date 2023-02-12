Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула майже 30 тисяч, почалися арешти забудовників

Том Бейтман та Лора Гоцці

BBC News, Хатай і Лондон

54 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Агентства з допомоги попереджають, що кількість жертв зростатиме

Посадовці в Туреччині повідомили, що вже видано 113 ордерів на арешт у зв'язку з будівництвом будівель, які зруйнувалися під час землетрусу в понеділок.

Турецька поліція вже взяла під варту щонайменше 12 осіб, зокрема, забудовників.

Тим часом заворушення на півдні Туреччини перервали рятувальні роботи в деяких місцях.

Кількість підтверджених загиблих у Туреччині станом на 15:55 у неділю становила 29 605 людей. У Сирії кількість загиблих наразі перевищує 3500, але нові цифри не публікувалися з п'ятниці.

Очікуються нові арешти, але багато хто розцінить цю акцію як спробу уникнути провини у катастрофі.

Протягом багатьох років експерти попереджали, що багато нових будівель у Туреччині небезпечні через поширену корупцію та політику уряду.

Ця політика дозволяла так звані амністії для забудовників, які порушували будівельні норми, щоб заохотити будівельний бум, зокрема, в сейсмонебезпечних регіонах.

Тисячі будівель зруйнувалися під час землетрусу, виникло питання про те, чи наслідки стихійного лиха були такими великими через помилки у будівництві.

Оскільки наближаються президентські і парламентські вибори, майбутнє президента стоїть під загрозою після 20 років перебування при владі.

Реджеп Таїп Ердоган визнав недоліки у відповіді, але під час одного візиту в зону лиха він, здається, звинуватив долю. "Такі речі траплялися завжди, - сказав він. - Це частина плану долі".

На шостий день після землетрусу ситуація стає все більш відчайдушною.

У суботу німецькі рятувальники та австрійські військові призупинили пошукові операції через сутички між неназваними групами в провінції Хатай. Очікується, що безпека погіршиться, оскільки запаси їжі скорочуються, сказав один із рятувальників.

"У Туреччині зростає агресія між угрупованнями, - сказав австрійський підполковник П'єр Кугельвайс. - Шанси врятувати життя не мають розумного відношення до ризику безпеки".

Пошуки вцілілих відновилися вжепід охороною турецької армії.

По всій південній Туреччині та північній Сирії мільйони людей залишилися без даху над головою, а температура продовжує опускатися нижче нуля щоночі.

ООН попередила, що понад 800 000 людей не мають їжі, а її місцеве агентство з надання допомоги попереджає, що остаточне число жертв землетрусу може подвоїтися.

Надія знайти ще багато тих, хто вижив, зникає, попри деякі неймовірні порятунки.

Серед врятованих з-під завалів у суботу була родина з п'яти людей у турецькій провінції Газіантеп і семирічна дівчинка в Хатаї, яка провела під завалами 132 години.

Керівник гуманітарної служби ООН, який у суботу перебував у турецькій провінції Кахраманмараш, назвав землетрус "найгіршою подією за 100 років у цьому регіоні".

"Я вважаю, що це найстрашніше стихійне лихо, яке я колись бачив, і це також найбільш надзвичайна міжнародна реакція", - сказав Мартін Гріффітс в інтерв'ю кореспондентці BBC Ліз Дюсет у Туреччині.

Пан Гріффітс закликав відкласти регіональну політику перед обличчям катастрофи - і є деякі ознаки того, що це відбувається.

Прикордонний пункт між Туреччиною та Вірменією знову відкрився в суботу вперше за 35 років для пропуску вантажів допомоги.