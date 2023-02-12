Семимісячне немовля та 12-річну дівчинку дістали живими з-під завалів у Туреччині

13 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, 12-річну Каді дістали живою після того, як вона провела під уламками понад 140 годин

Рятувальні роботи в Туреччині та Сирії тривають, і майже через тиждень після землетрусу рятувальникам все ще вдається діставати живих людей з-під завалів, але надій залишається все менше.

Через 139 годин після смертоносного землетрусу рятувальникам на півдні Туреччини вдалося дістати живою з-під уламків семимісячну дитину. Хлопчика на ім'я Хамза врятували у суботу. На кадрах, оприлюднених місцевою владою, помітно, як радіють та обіймають один одного рятувальники.

В іншому місті постраждалої провінції Хатай із завалів витягли 12-річну дівчинку на ім'я Каді, яка провела під уламками будівлі, яка зруйнувалася, 147 годин.

У неділю державні ЗМІ Туреччини також розповіли про порятунок 13-річного підлітка у місті Газіантеп, який вони назвали "просто дивом".

Ще один порятунок: батька та доньку витягують з-під уламків.

"Він хоче дві чашки гарного чаю", - каже один із рятувальників.

Автор фото, HASSAN AYADI Підпис до фото, Зруйнований квартал в турецькій Антак'ї

Число підтверджених смертей у Туреччині та Сирії вже перевищило 33 000, з них майже 30 тисяч у турецьких містах та селах.

При цьому Сирія з п'ятниці не оновлювала кількість загиблих, тому справжня кількість жертв, швидше за все, є ще вищою.

Час іде, і надії на те, що під уламками ще можна буде знайти живих людей, поступово тануть.

Автор фото, NurPhoto Підпис до фото, Всі радіють чудовим порятункам, але майже через тиждень після землетрусу людей найчастіше дістають з-під завалів вже мертвими

Сирійські сили цивільної оборони, так звані "Білі каски", які діють у районах країни, що контролюються повстанцями, повідомили BBC, що пошукові роботи поступово згортаються.

Основна увага в міру згортання рятувальної операції переключається на відновлювальні роботи та пошуки відповідальних за десятки тисяч втрачених життів, адже зараз у Туреччині найбільше обговорюють порушення під час будівництва та практику "будівельних амністій".

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, У Сирії надій на допомогу уряду чи міжнародних організацій набагато менше. На фото: сирійський чоловік в Алеппо дивиться на Коран на руїнах свого будинку

Водночас рятувальники у Сирії розкритикували міжнародну реакцію на катастрофу. Заступник генерального секретаря з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги ООН Мартін Гріффітс заявив, що світ "підвів людей на північному заході Сирії".

"Вони абсолютно справедливо вважають, що їх покинули. Вони чекали на міжнародну допомогу, яка так і не прибула", - зазначив він.