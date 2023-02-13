У США збили ще один невідомий літаючий об'єкт. Це вже четвертий

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Винищувач США F-22 (це архівне фото) збив останні два невідомі літаючі об'єкти в п'ятницю і суботу

Американські військові збили ще один нерозпізнаний літаючий об'єкт, на цей раз поблизу озера Гурон неподалік від канадського кордону. Це вже четвертий подібний інцидент з початку лютого.

Об'єкт збили пілоти військово-морських сил та Національної гвардії в неділю, заявила конгресвумен від Мічігана Елісса Слоткін. "Відмінна робота всіх, хто виконував цю місію", - написала вона в твіттері.

Як повідомляє Wall Street Journal з посиланням на представника канадської влади, об'єкт збили приблизно за 14 миль (22,5 кілометра) від кордону з США.

За словами одного з помічників конгресменів, об'єкт мав форму восьмикутника та перебував на висоті 20 тисяч футів (трохи більше ніж 6 кілометрів), становлячи небезпеку для комерційних літаків. Американські ЗМІ також повідомляють з посиланням на неназваного представника американської адміністрації, що з об'єкта звисало декілька ниток.

Пентагон не вважає, що збитий об'єкт становив загрозу з військової точки зору, але американські військові вважають, що він потенційно міг використовуватися для розвідувальних цілей.

Об'єкти, збиті над Північною Америкою

4 лютого: Американські військові збивають, як вони припускають, повітряну кулю-шпигунку біля узбережжя Південної Кароліни. За словами чиновників США, куля летіла протягом декількох днів, прибула з Китаю та стежила, що відбувається на стратегічних об'єктах.

Американські військові збивають, як вони припускають, повітряну кулю-шпигунку біля узбережжя Південної Кароліни. За словами чиновників США, куля летіла протягом декількох днів, прибула з Китаю та стежила, що відбувається на стратегічних об'єктах. 10 лютого: США збивають ще один об'єкт - біля північної частини Аляски. Як повідомили чиновники, у нього не було якихось двигунів чи систем управління.

США збивають ще один об'єкт - біля північної частини Аляски. Як повідомили чиновники, у нього не було якихось двигунів чи систем управління. 11 лютого: Винищувач збив "об'єкт, який перебував на великій висоті" та перебував у повітряному просторі Канади, над Юконом, приблизно за 160 кілометрів від американського кордону. Його описували як циліндричний об'єкт, який був меншим, ніж перша повітряна куля.

Винищувач збив "об'єкт, який перебував на великій висоті" та перебував у повітряному просторі Канади, над Юконом, приблизно за 160 кілометрів від американського кордону. Його описували як циліндричний об'єкт, який був меншим, ніж перша повітряна куля. 12 лютого: Американський винищувач збиває четвертий об'єкт поблизу озера Гурон.

Досі неясно, чи був об'єкт, збитий над озером Гурон, пов'язаний з іншими інцидентами, які сталися на минулих вихідних, але Федеральне авіаційне управління тимчасово закривало повітряний простір для цивільних літаків: спочатку над Монтаною, а потім над озером Мічиган, для підтримки операції міноборони.

Пізніше повітряний простір знову відкривали.

У п'ятницю президент Джо Байден наказав збити над Аляскою нерозпізнаний літаючий об'єкт, "розміром з невеликий автомобіль". Після збиття про його можливе походження та функції офіційно не повідомлялося.

А в суботу американський винищувач збив нерозпізнаний об'єкт в небі Канади над Юконом на північному заході країни, повідомляв прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд на брифінгу в суботу заявила, що об'єкт впав на висоті приблизно 12 кілометрів і становив загрозу для безпеки цивільних польотів. За її словами, він був невеликого розміру та мав циліндричну форму.

Вашингтон оголосив стан підвищеної готовності, оскільки ще 4 лютого американські військові знищили, як вони припускають, китайську повітряну кулю-шпигунку. Сам Китай стверджує, що це був його метереологічний зонд, що збився з курсу.

У неділю голова демократичної більшості в Сенаті США Чак Шумер повідомив в ефірі телекомпанії АВС, що об'єкти, збиті в п'ятницю та суботу на цьому тижні, також були повітряними кулями-шпигунками. За його словами, вони - "набагато менші", ніж перший об'єкт, який військово-морські сили США збили біля побережжя Південної Кароліни.