Битва за Бахмут. Росіяни повільно оточують місто
- Орла Герін,
- BBC News, Бахмут
"Тримайтеся ближче до стіни. Рухайтесь швидко. По одному. Лише кілька за раз".
Фрагментарні інструкції надходять від представника української армії, який доставляє нас на військову позицію в понівеченому битвами Бахмуті - місті, що колись славилося своїми ігристими винами.
Український президент Володимир Зеленський називає це місто "нашою фортецею". Російські сили провели останні шість місяців, намагаючись захопити Бахмут. Зараз вони посилили свій наступ, як вважають в Україні - щоб остаточно знести місто напередодні річниці вторгнення.
Ми виконуємо накази, біжучи заледенілою вулицею, всипаною уламками, з чистим голубим небом над головою - ідеальним для російських безпілотників.
Щойно ми переходимо дорогу, з іншого боку за нами б'ють два російські снаряди. Ми повертаємось, бачимо, як піднімається чорний дим, і продовжуємо бігти.
Це був випадковий обстріл, чи націлений на нас? Ми не можемо бути впевнені, але усе, що рухається в Бахмуті, є ціллю - військовою чи цивільною.
Обстріл не припиняється годинами - вхідний і вихідний. Над головою реве російський винищувач. До найближчих російських військ всього два кілометри.
У деяких місцях точаться вуличні бої, але українські сили все ще утримують місто - попри мінусову температуру та зменшення боєприпасів.
"У нас дефіцит боєприпасів усіх видів, особливо артилерійських, - каже капітан Михайло з 93-ї механізованої бригади, позивний "Поліглот". - Нам також потрібні зашифровані пристрої зв'язку від наших західних союзників і деякі бронетранспортери для переміщення військ. Але ми все ще справляємось. Один із головних уроків цієї війни - як воювати з обмеженими ресурсами".
Ми дізнаємося про проблеми з боєприпасами, коли українські війська обстрілюють російські позиції з мінометів калібру 60 міліметрів. З труби з гучним тріском вилітає перший мінометний снаряд. Другий раунд не викидується.
Лунає шипіння диму та крик "осічка", що змушує мінометний підрозділ мчати в укриття. Військові кажуть, що це старі боєприпаси, надіслані з-за кордону.
Битва за Бахмут - це війна всередині війни. Тут відбувалися одні з найзапекліших боїв. І зараз сили Кремля відвойовують позиції - метр за метром, тіло за тілом. Хвиля за хвилею сюди кидаються в бій найманці з сумнозвісної групи Вагнера. Є повідомлення про поля, усіяні російськими трупами.
Тепер Москва ефективно контролює дві головні дороги до міста, залишивши лише один зворотний шлях - тонку лінію постачання.
"Вони намагалися взяти це місто з липня, - каже Ірина, пресофіцерка 93-ої бригади. - Зараз крок за кроком росіяни потроху виграють. Вони мають більше ресурсів, тому якщо гратимуть довго, то виграють. Я не можу сказати, як багато часу це займе".
"Може, у них закінчаться ресурси. Я дуже на це сподіваюся".
Ми переходимо з ретельно прихованих вогневих позицій до бункерів, що гудуть генераторами та прогріваються печами. Але війська дбають про те, щоб приховати будь-який дим, який міг би видати їх місце перебування - це домогосподарча частина ведення війни. Серед тих, кого ми зустрічаємо, є спокійна рішучість боротися далі.
"Вони намагаються оточити нас, щоб ми покинули місто, але це не працює, - каже Ігор, загартований в боях командир у камуфляжі. - Місто під контролем. Транспорт рухається, попри постійні артудари. Звісно, ми маємо втрати зі свого боку, але ми тримаємося. У нас є лише один вихід - йти до перемоги".
Є ще один варіант - вийти з Бахмута поки не пізно. Але серед захисників у полях, схоже, мало хто має охоту до цього.
"Якби ми отримали такий наказ зі штабу, то добре - наказ є наказ, - каже капітан Михайло. - Але який сенс було триматися всі ці місяці, якщо потрібно відступати з цього міста? Ні, ми не хочемо цього робити".
Він пригадує тих, хто віддав свої життя за Бахмут - "багато хороших сміливих чоловіків, які просто люблять цю країну".
І якщо захисники Бахмута відійдуть, це відкриє для Росії шлях до більших міст на сході України, таких як Краматорськ і Слов'янськ.
Москва посилила атаки на інших прифронтових ділянках Донбасу на сході та півдні. Українські чиновники кажуть, що новий російський наступ вже триває.
У Кремлі цокає годинник, який відраховує час до річниці 24 лютого. "Вони схиблені на датах і так званих "днях перемоги", - каже капітан Михайло.
Але битва на виснаження за Бахмут може виснажити росіян, вважає Віктор, високий і худорлявий український командир.
"Вони зараз не обороняються, - каже він, - вони просто атакують. Вони продовжують захоплювати якісь метри, але ми намагаємося, щоб вони забирали якомога менше нашої землі. Ми тримаємо тут ворога і виснажуємо його".
Можливо.
У Бахмуті досі є життя, якщо знати, де його шукати.
Вибух тепла та світла вражає вас, коли ви проходите через двері "центру незламності", повз коробки з пожертвуваними продуктами харчування. Це боксерський клуб, який став пунктом життєзабезпечення, де місцеві жителі можуть підзарядити свої телефони та себе - гарячою їжею та спілкуванням.
Там було людно, коли ми туди навідалися - літні жінки гуртуються навколо печі, двоє молодих хлопців, які сидять на боксерському рингу, приклеєні до екрана телевізора і грають у військові ігри.
Близько 5000 мирних жителів залишаються в Бахмуті без води та світла - багато з них літні та бідні. "Деякі промосковські. Чекають росіян", - похмуро бурчить український колега.
Усі тут ведуть свої власні битви, каже Тетяна, 23-річна психологиня, яка в хабі спостерігає за своїми юними братом і сестрою. Вона все ще в Бахмуті, оскільки 86-річна бабуся не може пересуватись та покладається на неї.
"Більшість людей справляються з цим, молячись Богу, - каже вона. - Віра допомагає. Деякі забувають, що вони люди. Деякі проявляють агресію. Починають поводитися гірше тварин".
Ззовні гуде битва за це зруйноване місто, і ми виїжджаємо звідси під барабанний ритм обстрілів.