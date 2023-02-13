"Спроба поцілувати руки Путіна". Заява Берлусконі про Зеленського збурила скандал
Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі заявив, що якби він зараз очолював уряд країни, то не став би зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським.
86-річний Берлусконі не має ніяких посад в італійському уряді, але є лідером партії "Вперед, Італіє!", що входить в урядову коаліцію.
Журналісти попросили Берлусконі прокоментувати зустріч нинішньої прем'єрки Італії Джорджи Мелоні з Зеленським під час саміту в Брюсселі на минулому тижні. У відповідь експрем'єр сказав: "Я - говорити з Зеленським? Якби я був прем'єр-міністром, то ніколи би туди не пішов".
Далі Берлусконі звинуватив Україну та його лідера в тому, що вони нібито спровокували нинішню війну. Раніше Росія не раз звинувачувала Київ у нападі на самопроголошені "республіки" Донбасу, але більшість країн світу, так само як і незалежні експерти, вважають нинішні дії Росії проти України неспровокованою агресією.
"(Зеленському - Ред.) було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу - і всього цього не сталося би, - заявив Берлусконі журналістам. - Так що я оцінюю поведінку цього пана дуже-дуже негативно".
Слова Берлусконі вже викликали різку реакцію офіційної влади Італії. Офіс Мелоні чітко відповів Берлусконі, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну.
На скандал вже відреагували в Києві, де порівняли дії Путіна з намаганням поцілувати криваву руку диктатора.
Як відреагувала Україна?
Речник українського МЗС Олег Ніколенко у відповідь на слова Берлусконі розповів невелику історію про минуле італійського прем'єра.
У 2010 році, каже Ніколенко, коли він сам працював в українському посольстві в Лівії, Берлусконі як тодішній прем'єр-міністр Італії прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі.
"Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність", - каже Ніколенко.
Він назвав слова Берлусконі про Зеленського "безглуздими звинуваченнями" та спробою "поцілувати по лікті в крові руки Путіна", демонстрації своєї лояльності "російському диктатору".
У Берлусконі довга історія теплих стосунків із Путіним. Коли італійський політик був прем'єром, він не раз зустрічався з Путіним, російський президент називав його своїм другом та союзником.
Торік у жовтні італійські ЗМІ опублікували аудіо, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками - ящиком горілки, пляшками вина, а також "приємними листами". Ці історії Берлусконі викликали скандал в Італії.
У вересні політик також заявляв, що Москва хоче поставити при владі у Києві "пристойних людей", що також спричинило скандал.
За словами Ніколенка, італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність за свої слова.
Позиція Мелоні
Речник МЗС додав, що цінують оперативну реакцію на "неприйнятні заяви" Берлусконі від чинної прем'єрки Італії Джорджи Мелоні,
У неділю Мелоні заявила, що її уряд продовжує твердо підтримувати Україну.
Більше того, минулого тижня прем'єрка звинуватила Францію в тому, що та поставила під загрозу єдність ЄС щодо України, коли організувала в Парижі вечерю з Зеленським, на яку не запросили інших європейських лідерів, зокрема Мелоні.
Мелоні зустрілася із Зеленським вже пізніше, в кулуарах саміту в Брюсселі.
Попередник Мелоні, ексголова Європейського центрального банку Маріо Драгі, тісно співпрацював з Макроном і Шольцем над формулюванням відповіді ЄС на російське вторгнення.
Троє політиків разом поїхали до Києва в червні минулого року, щоб зустрітися з Зеленським.
Але теплі стосунки Італії з Німеччиною та Францією значно охолонули в жовтні, коли Мелоні, відома консервативними та євроскептичними поглядами, прийшла до влади, пише Reuters.
Судячи з реакції прем'єрки, її такий стан прав не влаштовує.
Хоча політика Мелоні й відрізняється від її попередника, прем'єрка має тверду проукраїнську позицію.
"Ті, хто каже, що Україні не треба допомагати, працюють проти суверенітету та свободи нації", - сказала вона в п'ятницю, додавши, що ЄС продовжуватиме підтримувати Київ.