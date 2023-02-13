"Спроба поцілувати руки Путіна". Заява Берлусконі про Зеленського збурила скандал

9 хвилин(и) тому

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Колишній прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі заявив, що якби він зараз очолював уряд країни, то не став би зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським.

86-річний Берлусконі не має ніяких посад в італійському уряді, але є лідером партії "Вперед, Італіє!", що входить в урядову коаліцію.

Журналісти попросили Берлусконі прокоментувати зустріч нинішньої прем'єрки Італії Джорджи Мелоні з Зеленським під час саміту в Брюсселі на минулому тижні. У відповідь експрем'єр сказав: "Я - говорити з Зеленським? Якби я був прем'єр-міністром, то ніколи би туди не пішов".

Далі Берлусконі звинуватив Україну та його лідера в тому, що вони нібито спровокували нинішню війну. Раніше Росія не раз звинувачувала Київ у нападі на самопроголошені "республіки" Донбасу, але більшість країн світу, так само як і незалежні експерти, вважають нинішні дії Росії проти України неспровокованою агресією.

"(Зеленському - Ред.) було достатньо припинити нападати на дві автономні республіки Донбасу - і всього цього не сталося би, - заявив Берлусконі журналістам. - Так що я оцінюю поведінку цього пана дуже-дуже негативно".

Слова Берлусконі вже викликали різку реакцію офіційної влади Італії. Офіс Мелоні чітко відповів Берлусконі, що італійський уряд "твердо і впевнено" підтримує Україну.

На скандал вже відреагували в Києві, де порівняли дії Путіна з намаганням поцілувати криваву руку диктатора.

Як відреагувала Україна?

Речник українського МЗС Олег Ніколенко у відповідь на слова Берлусконі розповів невелику історію про минуле італійського прем'єра.

У 2010 році, каже Ніколенко, коли він сам працював в українському посольстві в Лівії, Берлусконі як тодішній прем'єр-міністр Італії прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі.

"Під час офіційної церемонії в присутності телекамер Берлусконі цілував руки лівійському диктатору, аби продемонструвати свою лояльність", - каже Ніколенко.

Автор фото, Олег Ніколенко Підпис до фото, Ніколенко опублікував фотографію, на якій Берлусконі цілує руки Каддафі

Він назвав слова Берлусконі про Зеленського "безглуздими звинуваченнями" та спробою "поцілувати по лікті в крові руки Путіна", демонстрації своєї лояльності "російському диктатору".

У Берлусконі довга історія теплих стосунків із Путіним. Коли італійський політик був прем'єром, він не раз зустрічався з Путіним, російський президент називав його своїм другом та союзником.

Торік у жовтні італійські ЗМІ опублікували аудіо, на якому Берлусконі зізнається, що обмінювався з російським президентом Володимиром Путіним подарунками - ящиком горілки, пляшками вина, а також "приємними листами". Ці історії Берлусконі викликали скандал в Італії.

У вересні політик також заявляв, що Москва хоче поставити при владі у Києві "пристойних людей", що також спричинило скандал.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Берлусконі з Путіним давні теплі стосунки. На фото зустріч президентів у 2003 році

За словами Ніколенка, італійський політик має усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а відтак несе політичну та моральну відповідальність за свої слова.

Позиція Мелоні

Речник МЗС додав, що цінують оперативну реакцію на "неприйнятні заяви" Берлусконі від чинної прем'єрки Італії Джорджи Мелоні,

У неділю Мелоні заявила, що її уряд продовжує твердо підтримувати Україну.

Більше того, минулого тижня прем'єрка звинуватила Францію в тому, що та поставила під загрозу єдність ЄС щодо України, коли організувала в Парижі вечерю з Зеленським, на яку не запросили інших європейських лідерів, зокрема Мелоні.

Мелоні зустрілася із Зеленським вже пізніше, в кулуарах саміту в Брюсселі.

Попередник Мелоні, ексголова Європейського центрального банку Маріо Драгі, тісно співпрацював з Макроном і Шольцем над формулюванням відповіді ЄС на російське вторгнення.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мелоні таки зустрілася із Зеленським, але в кулуарах саміту в Брюсселі

Троє політиків разом поїхали до Києва в червні минулого року, щоб зустрітися з Зеленським.

Але теплі стосунки Італії з Німеччиною та Францією значно охолонули в жовтні, коли Мелоні, відома консервативними та євроскептичними поглядами, прийшла до влади, пише Reuters.

Судячи з реакції прем'єрки, її такий стан прав не влаштовує.

Хоча політика Мелоні й відрізняється від її попередника, прем'єрка має тверду проукраїнську позицію.