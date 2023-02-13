Над Ла-Маншем вибухнув метеороїд. Чи загрожують Землі такі явища

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Dan Monk

Невеликий метеороїд увійшов в атмосферу Землі та спалахнув у небі над Ла-Маншем, створюючи приголомшливий ефект зірки, що падає.

Метеороїд, так називають космічне тіло значно менше за астероїд, помітили близько третьої ранку за місцевим часом.

Користувачі соціальних мереж, які живуть на півдні Англії, поділилися кадрами космічного видовища. Камінь, який впав на землю із космосу і який мав приблизно метр у діаметрі, отримав назву Sar2667.

Це лише сьомий випадок в історії, коли зіткнення з астероїдом змогли передбачити заздалегідь.

Європейське космічне агентство написало у твіттері, що це "ознака швидкого прогресу у виявленні астероїдів".

Людина, яка каже, що була свідком події, написала у твіттері, що космічне тіло "освітило небо рожевим спалахом, й це було приголомшливо".

Інший користувач сказав: "Я просто стояв біля свого вікна і вмикав телефон. Я не очікував чогось такого, але це дійсно було неймовірно".

Автор фото, Twitter

Раніше агентство повідомило, що космічний об'єкт "безпечно увійде" в атмосферу Землі поблизу французького міста Руан.

Міжнародна метеорна організація, некомерційна інституція, розташована у Бельгії, заявила, що об'єкт увійшов в атмосферу приблизно за 4 км від узбережжя Франції та створив ефект "вогняної кулі".

Автор фото, Twitter

Астероїди - це кам'яні об'єкти, які обертаються навколо Сонця, їх часто називають малими планетами.

Метеором називають невеликий шматочок астероїда або комети, який згорає при падінні в атмосфері Землі.

Нам відомо про понад 1,1 мільйона астероїдів, хоча їхня справжня кількість набагато більше.

За даними Європейського космічного агентства, близько 30 600 астероїдів обертаються на власній орбіті, яка наближає їх до орбіти Землі.

Останнє падіння астероїда зафіксували у листопаді минулого року в небі над Онтаріо у Канаді. Його падіння також передбачали астрономи.

У січні астероїд розміром з автобус пролетів повз Землю на відносно невеликій висоті, але вчені попереджали, що боятися катастрофи немає причин.

Експерти з виявлення астероїдів найбільше стурбовані "золотоволосими астероїдами", значно більшими за розмірами космічними каменями, які можуть завдати серйозної шкоди Землі, якщо зіткнуться з нею.