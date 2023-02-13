Близько 5 тисяч дітей стали жертвами сексуального насильства у церквах Португалії

Елісон Робертс

BBC News, Лісабон

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Це лише верхівка айсберга", - заявив дитячий психіатр Педру Штрехт, що очолив комісію з розслідування

Щонайменше 4 815 дітей стали жертвами сексуального насильства у церквах Португалії за останні 70 років.

Про це йдеться у звіті незалежної комісії з розслідування випадків сексуального насильства над дітьми у португальській католицькій церкві.

"[Ми хочемо] віддати шану тим, хто в дитинстві став жертвою жорстокого поводження й наважився перервати мовчання", - заявив дитячий психіатр Педру Штрехт, що очолив комісію.

"Усі вони мають ім'я й голос".

77 відсотків злочинців - священники, більшість жертв - хлопчики віком від 10 до 14 років.

Загалом комісія зафіксувала 564 заяви щодо жорстокого поводження з боку священників чи інших церковних чиновників.

Однак Педру Штрехт попереджає, що кількість скарг зростатиме. Комісія почала вивчати дані з 1950 року, охоплюючи сексуальні злочини щодо людей, яким зараз близько 88 років. Це означає, що строк давності багатьох злочинів вже минув.

У багатьох випадках показання свідків вказували на те, що інші неповнолітні теж зазнавали жорстокого поводження - звідси і оцінка тисяч інших жертв.

"У цих свідченнях багато схожих даних, що лише підкреслює їхню правдивість, а також говорить нам про те, наскільки ситуація серйозна. Все це відбувалося протягом десятиліть, а в деяких місцях масштаби просто вражають", - заявив Штрешт.

Цифри, представлені незалежною комісією, не дивують тих, хто працює у сфері протидії сексуальному насильству.

"Ми повинні розуміти, що це - лише "крапля в морі". Ми вже маємо уявлення про те, що відбувається. Нам добре відомо, що про насильство повідомляють лише в третині випадків", - заявила представниця Португальської асоціації підтримки жертв злочинів та насильства Карла Феррейра.

За даними комісії, загалом до прокуратури передали 25 справ. У решти закінчився строк позовної давності.

Голова конференції єпископів Хосе Орнеласа був на оголошенні підсумкового звіту, він заявив, що відповість на нього пізніше.

Раніше католицька церква запевняла, що готова "вжити відповідних заходів".