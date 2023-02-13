Найсексуальніший митець України на фронті. Хто отримав премію "Золотий ліфон"

49 хвилин(и) тому

Автор фото, фейсбук Артема Полежаки Підпис до фото, Артем Полежака

Рейтинг народної відзнаки "Золотий Ліфон" 2022 року очолив 47-річний Артем Полежака, поет та автор багатьох сучасних українських пісень, який зараз служить кулеметником у нацгвардії.

Його назвали найсексуальнішим митцем України, який воює в лавах ЗСУ.

Цього року організатори називають свою премію "Кевларовий ліфон", тому що вибирали найзвабливіших митців серед чоловіків, які після 24 лютого служать на фронті, та чиї голови зараз оберігають кевларові шоломи та бронежилети.

"Харизматичний красень-нацгвардієць з тілом Джейсона Стейтема та почуттям гумору Бога багато років тішив нас своїми тонкими, іронічними віршами. Його гостре слово пронизує тіло, мов опроміненням, і здіймає вир шалених думок у голові", - оцінили Полежаку організатори.

"Артем Полежака народився в Харкові. З початком повномасштабного вторгнення пішов у військо. Зараз воює у третьому батальйоні 5-ї Слобожанської бригади національної гвардії України. Брав участь у боях за Балаклію та Куп'янськ на рідній Харківщині. На його вірші співали пісні Kozak System, ТНМК та Бумбокс. Найвідоміші збірки поезії Артема Яковича виходили у культовому видавництві "Люта Справа" з обмеженням 18+. Поезія Полежаки насичена тонкою іронією та гострою сатирою", - йдеться у заяві премії.

Сам він називав себе у фейсбук "реєстровим козаком Артемом Полежакою".

Автор фото, Золотий ліфон

Там вказують, що до рейтингу цього року він потрапив уперше, але інших учасників обійшов з відривом у голосах. До трійки лідерів також увійшли музиканти Андрій Хливнюк та Олександр Положинський.

Це вже п'ятий рік існування нагороди "Золотий ліфон", яка обирає найсексуальніших українських митців серед літераторів, музикантів, акторів і художників.

"Наші серця так само хвилює музика та література, наші думки так само полонять чоловіки мистецтва. Але все це - "Завдяки ЗСУ". Ви - наші боги. Наші ідоли. І вам - усі наші ліфони", - пояснили організатори премії.

Найсексуальнішого митця обирали на сторінці премії у фейсбуці.

Автор фото, колаж фото зі сторінки "Золотий ліфон" Підпис до фото, Цього року в топ-20 - Олександр Положинський і Юрко Юрченко

Голосувати могли усі охочі, складаючи власний топ із 10 митців. Їхні голоси підрахували і визначили загальний рейтинг.

Минулого року "Золотий ліфон" отримав 59-річний поет Юрій Іздрик, здивувавши публіку відвертою оголеною фотосесією для збірки своїх віршів Naked One.

Автор фото, "Золотий ліфон" Підпис до фото, Торік "Золотий ліфон" дістався 59-річному Іздрику - організатори написали, що його еротична фотосесія "позбавила сну всіх нас"

До того так два роки поспіль рейтинг очолював поет Сергій Жадан.

Всього читачі номінували понад сотню митців. Найбільше в рейтингу музикантів (10) та письменників (7), далі - актори та стендапери (3).

Топ-20 премії "Кевларовий ліфон" у 2022 році

1. Артем Полежака - поет, боєць нацгвардії

2. Андрій Хливнюк - музикант, лідер гурту "Бумбокс", спецпідрозділ патрульної поліції

3. Олександр Положинський - музикант, лідер гурту "Тартак", 47-ма окрема механізована бригада "Маґура"

4. Павло Вишебаба - поет, командир відділення 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша

5. Іван Леньо - музикант, лідер гурту Kozak System (спецпідрозділ Патрульної поліції).

6. Юрко "Юркеш" Юрченко - співак, композитор, 49-й окремий стрілецький батальйон "Карпатська січ"

7. Валерій Маркус - письменник, сержант-майор 47-ї окремої механізованої бригади

8. Артем Чех - письменник

9. Ахтем Сеітаблаєв - актор, кінорежисер, керівник служби зв'язків зі ЗМІ 241-ї окремої бригади

10. Ігор Мітров - поет, військовий 95 окремої штурмової бригади

11. Тарас Тополя - музикант, лідер гурту "Антитіла", парамедик

12. Олег Михайлюта (Фагот з ТНМК) - музикант

13. Олександр Ремез (Tall Guy) - музикант

14. Артем Чапай - письменник

15. Олекса Ярош (Карна) - музикант

16. Коля Сєрга - музикант

17. Ілларіон Павлюк - журналіст, письменник

18. Сергій Василюк, музикант

19. Євген Нищук, актор театру, кіно, дубляжу