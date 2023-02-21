Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера

1 година тому

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Резніков і сам мало не втратив посаду, але домігся того, щоб залишитися в кріслі міністра

Кабінет міністрів призначив заступниками міністра оборони генерал-лейтенанта Олександра Павлюка (ще минулого тижня), а також колишнього депутата й експосла України в Канаді Андрія Шевченка та волонтера й журналіста Віталія Дейнегу.

Ці призначення планувались разом ще минулого тижня, проте Шевченка і Дейнегу кабмін призначив тільки 21 лютого.

Ще минулого тижня міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що подав ці кандидатури на погодження президенту і очікує, що їх призначить на посади уряд.

Міністр уточнив, що їхні попередники - перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук - залишаться у команді міністерства у форматі радників міністра.

Сам Резніков на початку лютого був на межі відставки. Проте йому поки що вдалось зберегти крісло.

Хто такі Павлюк, Дейнега та Шевченко

Автор фото, Київська ОВА

Олександр Павлюк став першим заступником міністра оборони.

"Генерал Павлюк досконало знає проблематику сучасної війни та потреби нашої армії, має необхідні лідерські та управлінські якості. Буде ще більше синергії у взаємодії з генеральним штабом", - написав Резніков.

Павлюк - герой України, на момент вторгнення Росії в Україну командувач Об'єднаних сил ЗСУ, у березні-травні 2022 року очолював Київську обласну військову адміністрацію та керував обороною столиці.

У випадку Павлюка кадрове рішення дещо неоднозначне. Адже, відповідно до закону, посади міністра оборони та його заступників можуть обіймати лише цивільні особи.

Але за день до призначення нових заступників у міноборони Зеленський підписав указ, який дозволив військовим "заміщати" посаду першого заступника міністра оборони на час воєнного стану.

Автор фото, УНІАН

Посада заступника міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації дісталася Віталію Дейнезі.

"Сучасна війна потребує нових підходів. Сектор цифрового розвитку є одним з напрямків, де Україна здатна на прорив і може створювати нові стандарти для світу. Потрібен свіжий погляд, широкий кругозір та здатність інтегрувати можливості держави, бізнесу та громадського сектору",- пояснив свій вибір Резніков.

Дейнега - відомий волонтер та громадський діяч, засновник одного з найбільших фондів допомоги армії "Повернись живим", який він очолював з 2014 до 2020 року.

Зараз фонд очолює Тарас Чмут.

Автор фото, УНІАН

Андрій Шевченко отримав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

"Комунікації з міжнародними партнерами, законотворцями та українським суспільством, впровадження у секторі оборони нових стандартів є одним з пріоритетних напрямків", - написав Резніков.

Шевченко був відомим українським тележурналістом та захисником свободи слова і прав медіаспільноти. У 2006 році пішов в політику і був депутатом Верховної Ради трьох скликань.

У 2015—2021 роках працював послом України в Канаді.

"Це не останні кроки з перезавантаження міноборони, - підкреслив Резніков. - Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів".

Кадрові ротації на тлі скандалу

Автор фото, УНІАН

Скандал довкола міністерства оборони розгорівся в січні. Видання ZN.ua опублікувало розслідування, в якому стверджувало, що відомство купує для армії продукти в кілька разів дорожче за роздрібні ціни. Йшлося, зокрема, про те, що міністерство начебто купує яйця по 17 гривень за штуку.

Згодом міністр Резніков запевнив, що ціни закупівель адекватні, а у документах, оприлюднених журналістами, йдеться про технічні помилки, які виправлять.

Посади втратили заступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та директор департаменту закупівель міноборони Богдан Хмельницький. Обоє зараз під арештом за підозрою у корупції.

У ЗМІ активно обговорювали, що звільнити мали і самого міністра Резнікова. Зрештою такі плани підтвердив публічно голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він повідомив, що Резніков отримає посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості, а його нинішню посаду в міноборони обійме керівник головного управління розвідки МО Кирило Буданов.

Але сам Резніков з такими ротаціями не погодився і також публічно заявив, що вперше чує про такий план і не згодний з ним.

У неділю 5 лютого здавалось, що Резніков може втратити посаду. Проте йому тоді вдалось зустрітись з президентом і тимчасово залагодити проблему. І Зеленський, і він згодом написали пости щодо необхідності збереження єдності.