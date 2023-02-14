"Бійка у рівних складах". Як у Туреччині побились футбольні команди з України та Росії

48 хвилин(и) тому

Автор фото, ФК МИНАЙ Підпис до фото, У ФК "Минай" стверджують, що це свіже фото з останніх тренувань вже після бійки з росіянами

У турецькій Анталії на зборах відбувся конфлікт між гравцями українського футбольного клубу "Минай" з прем'єр-ліги та російського "Шинника". Сторони підтвердили, що йшлося про бійку на території місцевого готелю, де випадково поселилися обидві команди.

Спочатку про конфлікт, який стався 13 лютого, писали українські та російські ЗМІ. Потім бійку підтвердили обидва клуби.

Відповідно до офіційної заяви ФК "Минай", конфлікт спровокували росіяни. Начебто один з них був нетверезим та чіплявся до співробітниці готелю, а український гравець втрутився.

"Бійка дійсно відбулась, але вже на поверсі, де зупинились росіяни, й у рівних складах. Кількість постраждалих зі сторони "Шинника" лише підтверджує той факт, що росіяни своїх ще й як "кидають", - йдеться в заяві.

Клуб заявляє, що вже після закінчення сутички росіяни продовжили бійку між собою, довелось втрутитися місцевій поліції.

"Перед початком зборів головною вимогою ФК "Минай" до організаторів була відсутність у готелі російських команд. Самі ж організатори стверджують, що поселити "Шинник" погодився готель", - йдеться в заяві.

Футбольний журналіст Роман Бебех, який одним з перших у твіттері повідомив про ситуацію, виклав фото українського гравця, який захищав співробітницю.

Російська сторона підтверджує, що бійка була, але запевняє, що спровокували конфлікт українці.

Зокрема, телеграм-канал Baza пише, що представники "Миная" підійшли до гравців ярославського "Шинника" та стали вимагати заспівати український гімн. Українці це заперечили.

"Кількісна перевага була на їхньому боці. Декілька людей напали на нашого хлопця. Ярославці заступилися за нього та відстояли. Наших було п'ять-шість осіб, українців набагато більше",— розповіло близьке до російського клубу джерело виданню "Коммерсант".

У результаті кілька російських гравців отримали ушкодження.

"Ярославських футболістів оглянув лікар, серед пошкоджень - розсічення губи, перелом пальця на нозі та підозра на забій ребер", - пише "Коммерсант".

"Я не розумію, звідки в готелі могли взятися українці, бо коли ми бронювали готель, була умова, що там не буде команд з України", - обурився гендиректор "Шинника" Сергій Кулаков в коментарі журналістам.