У Раді пропонують скасувати свята 8 березня, 1 та 9 травня. Чи це реально

27 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Верховній Раді запропонували скасувати святкування 8 березня, 1 травня та 9 травня.

Такий законопроєкт зареєстрували в парламенті 13 лютого.

Цей документ вже викликав великий резонанс та суперечки. Хоча авторами документа є депутати від опозиції, а тому шанси на його ухвалення незначні.

Окрім того, у воєнний час і так всі свята скасовані і додаткових вихідних немає.

Що передбачає законопроєкт

Замість 8 березня, коли зазвичай в Україні відзначають Міжнародний жіночий день, депутати пропонують запровадити вихідний 25 лютого, у день народження поетеси Лесі України, День української жінки.

Крім того, вони пропонують скасувати 1 травня, коли з радянських часів в Україні традиційно відзначали День праці, та 9 травня, коли відзначали День перемоги.

Натомість вони пропонують додати до державних свят Шевченків день 9 березня у день народження поета Тараса Шевченка та День матері - у другу неділю травня.

"Щоб уникнути економічних втрат, слід усунути комуністичні рудименти, перш за все 1 травня (так званий День праці). У травні також слід позбутися рудименту - святкування "Дня Перемоги" 9 травня", - йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше в Україні вже скасували вихідний другого травня, а також запровадили свято 8 травня - день пам'яті та примирення. Вихідним останній так і не став.

Які шанси на ухвалення

Законопроєкт внесли кілька опозиційних народних депутатів. Головна авторка - позафракційна депутатка Олена Савчук, представниця партії "Свобода".

У тому числі і через це у провладній фракції-монобільшості вважають, що законопроєкт не має шансів на ухвалення.

"Шансів у цього законопроєкту небагато дійти до голосування в залі. Він не був ініційований головами фракцій чи груп, і буде розглядатися виключно як ініціатива кількох народних депутатів. Крім того, є величезна черга інших важливих законопроєктів, які треба розглянути у першу чергу", - розповів ВВС співрозмовник у керівництві фракції "Слуга народу".

Окрім того, депутатка від "Слуги народу" та заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук зазначила у розмові з ВВС News Україна, що ухвалення цього законопроєкту зараз взагалі на часі, адже у воєнний стан все одно немає жодних вихідних у святкові дні.

Втім вона зазначила, що рано чи пізно владі доведеться звернути увагу на врегулювання свят, зокрема, ймовірно, можуть скасувати 1 травня.

"Щодо 8 березня дискусія трохи інша, бо це міжнародний день, - наголосила вона. - Багато є прихильників його залишити".