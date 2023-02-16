Данілов розповів про план "Б" Путіна в Україні, новий наступ, "взяття Бахмута" та повістки

29 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що після провалу плану з повного захоплення України Росія перейшла до альтернативного варіанту та хоче розділити Україну за принципом Північної та Південної Кореї.

Також він вважає, що росіяни прагнуть захопити Бахмут до 24 лютого.

Своє бачення поточної політичної та воєнної ситуації в Україні він представив у розмові з кореспондентом ВВС Абдужалілом Абдурасуловим.

"План Б" від Медведчука для Путіна

"У Росії зараз стоїть завдання зробити так званий корейський варіант, - вважає Данілов. - Вони вже в Кремлі зрозуміли, що повністю захопити нашу країну вони не можуть, і вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну". Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник".

Український політик та кум Володимира Путіна Віктор Медведчук, якого в Україні звинувачують в державній зраді, опинився під арештом невдовзі після російського вторгнення. У вересні його та ще 55 російських військових обміняли на українських військовополонених.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Медведчука затримали в Україні під час "багаторівневої спецоперації" у квітні минулого року

Довгий час про долю Медведчука в Росії нічого не було відомо, але в січні цього року він опублікував політичну статтю в російській газеті "Известия", в якій звинуватив Захід та українську владу в розв'язанні війни з Росією. Також він багато разів підкреслив, що "південний схід" України - певна окрема структура в складі України, яка начебто завжди економічно, культурно та політично тяжіла до Росії.

"Всередині самої України з 1991-го існували дві країни — антиРосія та Україна як ще одна Росія. Одна без Росії себе не мислить, інша не мислить себе з Росією", - писав Медведчук.

Данілов вважає, що Медведчук та окремі проросійські політики та експерти в Україні будуть "давати пропозицію про створення двох країн". Він не назвав конкретних прізвищ, але натякнув, що йдеться про чинних депутатів фракції "Опозиційна платформа За життя".

Мета ж Росії, на його думку, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму, а тоді реалізувати цю ідею розділу України.

"В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні", - каже Данілов.

Він додав, що ідеєю двох країн займаються також люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року. "Вони їх підняли, струсили з них труху. Люди Януковича займаються цим питанням теж. Саме ті, хто за кулісами і смикає за нитки", - додав Данілов.

Новий наступ

Олексій Данілов також прокоментував прогнози щодо того, що Росія може готувати новий великий наступ на Україну.

Він підкреслив, що наступ Росії розпочався ще 24 лютого 2022 року і відтоді не припинявся, але визнав, що зараз розпочалася активізація бойових дій на Донбасі.

"Активізація дій йде, йде певний проміжок часу, вони пробують намацати слабкі місця в нашій обороні, вони зараз сконцентрували на території Донецької області, де Бахмут, величезну кількість військових, зброї, але я впевнений, що ми маємо давати їм відсіч, як би нам важко не було", - заявив він.

На думку Данілова, Росія намагається взяти Бахмут до річниці війни 24 лютого.

"Це місто обіцяли подарувати Путіну ще на його день народження 7 жовтня. Цього не сталось, щось інше відбулось у Криму, бахнуло. Ця країна живе річницями і датами, Росія - це ж країна некрофіл, для них людина при житті нічого не варта. А коли померла, то має бути шана", - пояснив Данілов прив'язку до дати 24 лютого.

Він додав, що у Росії зараз створюється низка приватних армій, і це шлях до нищення Росії.

"Путін знищив і нищить Росію. Вони цього ще не усвідомлюють, але Путін нищить РФ, він хотів побудувати нову імперію, а знищить її", - вважає Данілов.

Масова роздача повісток в Україні

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Оголошення із закликом вступити до лав добровольців на вулиці Львова у січні

Прокоментував Данілов також інформацію про те, що в останні тижні в Україні почали масово роздавати повістки, які зобов'язують чоловіків з'явитися до центрів комплектації та стати на облік або ж оновити дані про себе.

Працівники військкоматів, з якими спілкувалася ВВС News Україна, стверджують, що йде планова мобілізація, а пожвавлення роздачі повісток пов'язане з формуванням резерву.

Водночас частина людей після такого оновлення інформації та встановлення на облік незабаром вже були мобілізовані. Також надходили скарги на те, що повістки роздають масово, в неочікуваних місцях, наприклад, в громадському транспорті посеред міста.

Данілов наполягає, що роздача повісток дозволяє поставити на облік військовозобов'язаних та сформувати резерв. Він також зазначив, що мобілізація в Україні не припинялася від початку повномасштабного нападу Росії 24 лютого 2022 року.

"Щоб розуміти, що в разі необхідності, що на них держава може розраховувати. Чи всі вони мають йти на фронт? Ні. На фронт будуть йти ті, які підготовлені, на фронт будуть іти ті, які будуть оснащені, навчені", - заявив він.

Данілов додав, що у влади є розуміння, що "треба працювати також в тилу".