Без літаків, але з боєприпасами. Чим завершився новий Рамштайн

1 година тому

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"В мене немає новин", - заявив керівник Пентагону Ллойд Остін по завершенні чергового "Рамштайну", зустрічі міністрів оборони понад 50 країн-союзниць України, відповідаючи на запитання про надання Києву бойових літаків.

Цього разу зустріч відбувалася у Брюсселі, в штаб-квартирі НАТО.

Минулого тижня під час неочікуваного візиту до Британії Володимир Зеленський закликав союзників швидше надати Україні "крила свободи" - бойові літаки.

Про потребу у винищувачах заявив також перед зустріччю в Брюсселі й український міністр оборони Олексій Резніков.

Все, що треба для наступу?

Автор фото, AFP Підпис до фото, На фронті боєприпаси витрачаються швидше, ніж надходять

Попри те, що про надання очікуваних Україною літаків наразі не йдеться, міністр оборони США наголосив, що західні союзники надаватимуть боєприпаси - якомога більше і швидше.

При цьому він додав, що вони очікують, що українська армія навесні розпочне масштабний наступ.

Україні бракує боєприпасів вже давно, адже снарядів радянських зразків за межами Росії виробляють мало, а швидкість постачання снарядів західних калібрів, за повідомленнями ЗМІ, відстає від того, як швидко їх використовують у боях.

"Ми зробимо усе можливе, аби забезпечити так багато боєприпасів і так швидко, як це можливо", - заявив Остін.

Він нагадав, що по всій Європі українські військові проходять додатковий вишкіл, аби навчитися використовувати зброю західних зразків.

Попередня зустріч союзників України, що відбулася 21 січня, також завершилася без головного очікуваного результату - тоді міністрам оборони так і не вдалося досягти остаточної згоди на надання Києву західних танків. Проте вже за кілька днів, 25 січня, канцлер Олаф Шольц повідомив, що Німеччина надасть Україні танки Leopard 2. Він також дозволив передавати Україні ці танки іншим країнам.

Це стало початком "танкової коаліції", завдяки якій Київ може отримати зброю наступу - танки, БМП та БТР.

Менш ніж за місяць після попереднього "Рамштайну", як заявив Ллойд Остін, союзники надали українським захисникам бронетехніки на понад "вісім бойових бригад". За словами міністра оборони США, йдеться про американську броньову техніку Bradley, Stryker, танки M1 Abrams, британські танки Challenger 2, канадські бронеавтомобілі Senator, німецькі танки Leopard, а також про відремонтовані радянські танки Т-72.

Що не так з літаками?

Автор фото, AFP Підпис до фото, Поки що спеціальна хустинка із зображенням винищувача українського міністра оборони не переконала союзників України надати літаки

Західні лідери, а також оглядачі називають кілька причин, чому поки що союзники вважають недоцільним та неможливим надання літаків:

навчання пілотів триває довго, а що довше пілоти перебувають на навчаннях, то менше часу вони беруть участь у бойових діях,

літаки, про надання яких просить президент Зеленський, потребують спеціального обслуговування після кожного вильоту, а отже, треба також навчити персонал техпідтримки,

не усі наявні бойові літаки, що їх мають на озброєнні західні країни, є саме тим, що потрібно Україні на даному етапі. Зокрема, вони не можуть літати на низьких висотах, аби уникнути російської ППО.

Є і ще один, вже традиційний аргумент: надання літаків Україні Росія сприйме як сигнал до подальшої ескалації конфлікту. Втім, цей аргумент лунав майже кожного разу, коли надання Україні чергової порції збройної допомоги виходило на новий щабель.

Про російський наступ і програш

Автор фото, AFP Підпис до фото, Генерал Марк Міллі вважає, що Росія вже програла, оскільки не досягла нічого із того, що хотіла рік тому перед вторгненням в Україну

На брифінгу після завершення нового "Рамштайну" представники союзних держав відкинули кілька поширених у ЗМІ припущень щодо російського наступу.

Ллойд Остін заявив, що у США не бачать ознак того, що Росія накопичує свої літаки на кордонах з Україною для супроводу можливого масштабного наступу з повітря.

Крім того, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі сказав, що зараз американці не бачить і ознак можливого нападу Росії на Київ.

Разом із тим генерал наголосив, що потенційна загроза столиці України залишається: "Завжди є потенційна загроза (Києву), загрози з повітря, загрози ракетних ударів. Київ - це столиця і є важливою ціллю в цій війні. Я б ніколи не відкидав спроможності РФ здійснити напад на Київ. Але станом на зараз ми не спостерігаємо жодних істотних вказівок чи попереджень (про це)".

Загалом, за словами Міллі, через рік після того, як Росія розпочала війну проти України, можна сказати, що вона її вже програла.