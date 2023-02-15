28 років за ґратами за нескоєний злочин. Як у США звільнили невинно засудженого

1 година тому

Підпис до фото, "Це надзвичайно", - сказав Ламар Джонсон, коли виходив із зали суду вже як вільна людина

Суд у Міссурі звільнив чоловіка, який провів за ґратами майже 28 років і завжди заперечував, що скоїв злочин, за який потрапив в тюрму.

Ламар Джонсон знову став вільною людиною у 50 років. У 1994 році його засудили за вбивство Маркуса Бойда.

Суддя заявив, що рішення про звільнення Джонсона ухвалене на основні "чітких і переконливих" свідчень двох людей про його повну невинуватість.

На виході із судової зали звільненого вітали ті, хто підтримували його впродовж усіх років за ґратами. А сам він не приховував хвилювання.

"Це надзвичайно", - сказав Ламар Джонсон, коли виходив із зали суду вже як вільна людина.

Минулого року адвокат Кім Гарднер подав прохання про звільнення Джонсона на підставі даних розслідування, яке він провів за допомогою неприбуткової організації Innocence Project ("Проєкт невинуватість").

Під час судового засідання, на якому розглядали клопотання адвоката Джонсона, роботу команди державного прокурора, завдяки якій невинувата людина опинилася в тюрмі, жорстко скритикували.

"Прокурори не припиняли говорити про вину Ламара і цілком задовольнилися тим, що він згниє і помре в тюрмі", - заявили адвокати Джонсона.

У прокуратурі через свого речника відповіли лише, що не вдаватимуться до жодних подальших кроків у цій справі.

"Офіс прокурора захищає закон і працював над первинним вироком базуючись на фактах, представлених в суді", - заявили в прокуратурі.

Марку Бойд був застрелений двома чоловіками в масках на ґанку будинку Ламара Джонсона у жовтні 1994.

Джонсон неодноразово заявляв, що його не було вдома, коли стався напад.

Рішення про звільнення було ухвалено на підставі того, що один із свідків змінив свої покази, а інший зізнався, що вбив Бойда разом із ще одним підозрюваним, Філом Кемпбелом.