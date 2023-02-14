Щонайменше п'ятеро українців загинули від землетрусу в Туреччині. Що про них відомо

1 година тому

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МЗС України повідомило про загибель щонайменше п'ятьох українців від землетрусу в Туреччині.

"На жаль, внаслідок землетрусу загинули п'ять громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він повідомив, що в зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

Загалом, за даними МЗС України, вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37.

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Там кажуть, що з-під завалів врятовали 10 українців. Сім вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). Одна людина госпіталізована, її стан стабільний.

Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадян.

Що відомо про загиблу родину

Раніше агенція "Укрінформ" повідомляла, що в турецькому місті Антак'я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя.

Про це повідомив родич загиблої родини Сергій Петров.

"Вчора ввечері знайшли їх, вони загинули. Їх тіла будуть везти сюди, і тут буде захоронення. Цими питаннями займаються представники посольства", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що 46-річна Юлія Петрова та її двоє синів Захар (10 років) та Матвій (5 років) перебували у Туреччині з квітня минулого року.

Батько загиблої, Сергій, розмовляв з рідними востаннє 5 лютого ввечері, а сам землетрус стався о 4-й годині ранку у понеділок, 6 лютого.