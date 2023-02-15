Відхід з Бахмута не сприятиме підготовці України до контрнаступу – ISW

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові в Бахмуті, 14 лютого

Відхід з Бахмута не сприятиме підготовці України до контрнаступу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму щоденному зведенні ISW пише, що Захід стурбований тим, що Київ рішуче відмовляється виходити з Бахмута та наполягає на подальшій обороні цього міста.

Зокрема, газета Washington Post повідомляла, що американські фахівці з оборонного планування вважають, що українські сили не здатні одночасно захищати Бахмут і почати весняний контрнаступ, а тому закликали Україну надати пріоритет весняному контрнаступу, а не захисту Бахмута.

Втім, в ISW вважають, що рішення України захищати Бахмут є стратегічно обґрунтованим.

"Оборона Бахмута змусила Кремль витратити значну частину ПВК "Вагнер" та задіяти значні ресурси повітряно-десантних сил для підтримки виснажливого наступу. Українська оборона Бахмута послабила значні російські сили та, ймовірно, створить сприятливі умови для майбутнього українського контрнаступу", - пояснюють аналітики.

Якби російські війська взяли Бахмут без значного опору з боку України, вони могли б розраховувати на розширення своїх операцій, а українські військові були би змушені будувати поспішні оборонні позиції на менш сприятливій місцевості, пише ISW.

"Відтак оборона Бахмута і створення Україною умов для контрнаступу є взаємодоповнюючими, а не взаємовиключними заходами, враховуючи, що російські війська продовжили б свій наступ за межами Бахмута, якби Україна здала місто раніше", - підсумовують експерти.

Повідомлення останніх тижнів свідчать про те, що після захоплення Соледара росіяни продовжують стискати кільце навколо Бахмута.

Минулого тижня керівник російського міноборони Сергій Шойгу заявляв, що його армія захопила селища Благодатне і Підгородне. Це північні передмістя Бахмуту, розташовані біля трас на Сіверськ і Слов'янськ. Там проходять маршрути, які ЗСУ використовують для поповнення запасів зброї, боєприпасів і ротації бійців.