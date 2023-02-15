У Росії українських дітей "перевиховують" в таборах

54 хвилин(и) тому

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Підрозділ факультету охорони здоров'я Єльського університету в рамках проєкту Conflict Observatory випустив детальне розслідування, де стверджується, що в Росії та анексованому Криму існує мережа зі щонайменше 43 закладів, де дітей з України, віком від 4 місяців до 17 років, ідеологічно перевиховують.

Вони вважають, що з 24 лютого в ці табори потрапили понад 6000 українських дітей. Реальні цифри, на їхню думку, можуть бути значно вищими.

"Основна функція таборів - це, судячи з усього, політичне перенавчання. Щонайменше 78% із ідентифікованих таборів займаються систематичним перенавчанням, у ході якого українських дітей піддають впливу російськоцентричних ідей академічної, культурної, патріотичної чи військової сфери", - пишуть дослідники.

Велика частина цих закладів розташовані в Криму, ще близько 10-ти - біля великих російських міст, таких як Москва, Казань чи Єкатеринбург. Також є табори в Сибіру та на Дальному Сході.

Серед закладів, куди відправляли дітей з війни, університет також ідентифікував психіатричну клініку та організації, пов'язані з пошуком будинків для сиріт.

Як діти потрапляють у ці табори?

У російські табори під приводом "евакуації" або оздоровлення відправляють як тих дітей, які жили в Україні в дитбудинках (хоча вони не обов'язково є сиротами), так і дітей, які живуть разом зі своїми родинами, пишуть дослідники.

Після таборів дітей із дитбудинків часто відправляють на усиновлення в Росії, а інших дітей батькам під різними приводами не віддають. Їх залишають у таборах на довший термін, ніж домовлялися - від кількох тижнів до кількох місяців, пишуть в Єльському університеті.

Восени ВВС приїжджала до звільненої Балаклії, аби поспілкуватися з батьками дітей, які застрягли в Краснодарському краї. Одна мама пояснила, що вирішила відпустити свого сина в російський табір "Медвежонок", бо в 13-річного Сашка почався енурез.

Автор фото, VK/DOTS_MEDVEZHONOK Підпис до фото, Дозвілля в таборі "Медвежонок" (фото зі сторінки "ВКонтакте")

Часто на батьків давлять, щоб вони погодилися відправити свою дитину в табір, пишуть дослідники.

Деякі з тих батьків, із якими вони поспілкувалися, розповідали, що не погоджувалися віддати дитину в табір, але їхніх дітей все одно відправили.

Щоб повернути дітей, батькам пропонують самостійно приїхати і забрати їх з Росії чи Криму.

Ще когось вдалося повернути за сприяння українського уряду. Долі деяких дітей невідомі, пишуть дослідники.

Уроки, лекції ветеранів, військова підготовка

Проросійське виховання у таборах має багато різних форм - це і шкільне навчання за російською програмою, і екскурсії до місць культурного чи патріотичного значення по всій країні, лекції від російських ветеранів та істориків, а подекуди і залучення до військової підготовки.

Військова підготовка була частиною програми в таборах у Чечні та анексованому Криму, з'ясували дослідники. У одному таборі поряд із Грозним розповідали, як хлопчики проходитимуть курс "юного бійця" в Російському університеті спецназу. Цей табір організували за ініціативою російського уряду, і відправляли туди хлопчиків із груп ризику, зокрема тих, хто має судимість.

Ще один табір у Криму, який називається "Школа майбутніх полководців", організувала Юнармія, що позиціонує себе як всеросійський військово-патріотичний суспільний рух.

Саме цей табір відвідало близько 50 дітей з України, пишуть дослідники.

У таборі дітей вчили стріляти, користуватися військовою технікою, водити вантажівки.

Дослідники розповідають, що одного разу табір відвідав Володимир Коваленко, керівник штабу севастопольського регіонального осередку Юнармії. Він сказав, що програма табору "спрямована на виховання патріотизму та любові до батьківщини".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Учасники Юнармії спостерігають за репетицією військового параду до Дня Перемоги на полігоні поблизу Москви, квітень 2022 року

Дітей в школі в окупованій росіянами Херсонщині також відвідували представники Юнармії. Там вони рекламували табір на кшталт "Артека" і говорили про "концепцію батьківщини та вимоги до її майбутніх захисників".

"Нервовий зрив" і ніякого спілкування

Дослідники кажуть, що існує мало інформації про те, в яких умовах діти перебувають у цих таборах.

Вони зазначають, що немає свідчень про жорстоке поводження з дітьми, у тому числі про фізичне чи сексуальне насильство у таборах, про які відомо Єльському університеті.

Втім, є тривожні дзвіночки про психологічне здоров'я деяких дітей.

Спілкування дітей та батьків у таких таборах обмежували або забороняли. Когось повідомляли про це відразу, переконуючи не давати дітям з собою телефони.

Одна дитина, яка була у таборі "Медвежонок", розповіла дослідникам, що діти в його групі отримали смартофони після того, як прибули на місце, у той час як існують інші повідомлення про те, що дітям подарували смартфони після того, як російська влада вирішила затримати їх у таборі надовше.

Батьки дітей, яких затримали, розповіли дослідникам, що не можуть отримати інформацію про статус своєї дитини. Одна мама, чия донька поїхала в "Медвежонок", сказала, що батькам не дали жодних контактів людини, відповідальної за дітей.

Натомість батькам та опікунам сказали, що цю інформацію передадуть у сільраду. Втім, у результаті мама дізналася новини про свою дитину лише від когось із батьків, хто поїхав забирати свою дитину з табору. Вона дізналася, що її доньку завезли в лікарню через "нервовий зрив", бо мама не забрала її з табору. Що відбувається з донькою зараз, і де вона взагалі, жінка не знає.

Автор фото, VK/DOTS_MEDVEZHONOK Підпис до фото, Дозвілля в таборі "Медвежонок" (фото зі сторінки "ВКонтакте")

Інша мама відправила доньку в "Медвежонок", бо в тої було хронічне захворювання, судороги. Коли ж її доньку затримали надовше, жінка отримала номер телефону директора табору і він сказав, що її донька не повернеться в Україну.

Ще одна мама з Херсонщини поїхала забрати свою доньку з табору в Криму, але на місці їй сказали, що дитину перемістили в Республіку Адигея, про що раніше жінку не інформували.

Дітей повернемо, коли Росія поверне собі Ізюм

Після того, як ЗСУ звільнили Харківську область від російської окупації, група місцевих батьків, які раніше відправили своїх дітей в табори, поговорили з керівництвом одного з цих таборів, і там їм повідомили, що дітей не повернуть.

Коли одна мама подзвонила директору цього табору, то він, за її словами, сказав, що дітей не можуть повернути додому, "бо там іде війна".

Існує мало інформації про те, як самим дітям пояснювали, чому їх затримують. Дослідники пишуть, що один із представників табору "Медвежонок" сказав хлопчику з України, що його повернення під питанням, і що діти нібито зможуть повернутися додому лише після того, як Росія знову окупує Ізюм.

Іншому хлопчику сказали, що його не повернуть додому через його "проукраїнські погляди".

"Факти в цьому звіті очевидно показують порушення четвертої Женевської конвенції", - каже один із його авторів, Натаніель Реймонд.