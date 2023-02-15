У Британії несподівано помер хлопець, за порятунком якого в Таїланді стежив весь світ

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дуангпетч Промтеп у 2018 році

У Великій Британії помер 17-річний Дуангпетч Промтеп, один із 12-ти хлопчиків, яких у 2018 році врятували з тайської печери.

Його знайшли без свідомості в гуртожитку у Лейстерширі в неділю та доставили до лікарні, де він помер у вівторок, повідомили ВВС жителі його рідного міста.

Невідомо, від чого точно помер підліток, але поліція Лейстершира заявила, що його смерть не розглядається як підозріла. За повідомленнями в Таїланді, він отримав травму голови.

Промтепа доставили на машині швидкої допомоги до загальної лікарні Кеттерінга в неділю вдень, повідомив представник служби швидкої допомоги Іст-Мідлендс. На місце події також направили санітарну авіацію.

З кінця минулого року він навчався у футбольній академії у Великій Британії.

Він був капітаном тайської хлопчачої футбольної команди з 12 дітей та тренера, яка понад два тижні була в пастці глибоко в печері під час сезону дощів у провінції Чіанграй.

Його виснажене усміхнене обличчя, яке помітило світло водолаза після того, як хлопчиків знайшли в печері, було одним із найбільш пам'ятних знімків під час тієї незвичайної рятувальної операції.

Автор фото, ROYAL THAI NAVY Підпис до фото, Історичне фото 2018 року

Торік у серпні його товариші по команді зраділи, коли Промтеп, якого вони називають Домом, оголосив в інстаграмі, що він виграв стипендію для вступу до футбольної академії коледжу Брук Хаус у Лестерширі. "Сьогодні моя мрія збулася", - написав він.

Через шість місяців вони оплакують втрату свого друга.

Новина про смерть підлітка з'явилася після того, як його мати поінформувала храм Ват Дой Вао в його рідному місті Чіанграй, який часто відвідувала команда. "Нехай душа Дома спочиває", - йдеться у дописі, який супроводжується фотографіями футбольної команди з ченцями.

Невдовзі повідомлення посипалися від друзів хлопця по футбольній команді.

"Ти сказав мені почекати і побачити, як ти зіграєш за національну збірну, я завжди вірив, що ти це зробиш", - написав Прачак Сутам, один із хлопців, яких врятували разом із Домом у 2018 році.

"Коли ми бачилися востаннє, перш ніж ти поїхав до Англії, я навіть жартома сказав, що коли ти повернешся, я проситиму в тебе про автограф. Спи спокійно, мій друже. Нас завжди буде разом 13".

Інший з хлопців, Тітан Чанін Вібунрунгруанг написав: "Брате, ти казав мені, що ми досягнемо нашої футбольної мрії. Ти один із тих людей, хто підштовхував мене і змушував мене вдосконалюватися до твого рівня. Якщо інший світ існує, я би хотів, що ми знову грали у футбол разом, мій брате Дом".

Перед від'їздом до Великої Британії Дом вчився в школі в Чіангмаї. Переконаний футбольний фанат, він був членом місцевої молодіжної команди.

Його інстаграм-акаунт повен постів про спорт, які часто йдуть з хештегом #футболцемоєжиття. Один із його останніх постів у січні показав скетч його "футбольної форми команди мрії" - футболку, шорти, шкарпетки та взуття з блакитними та рожевими смужками.

Що сталося у 2018 році?

У червні 12 хлопців разом з тренером вирішили після футбольного тренування сходити на екскурсію в одну з печер Тхам-Луанг-Нанг-Нон на півночі Таїланду. І зникли.

Лише через дев'ять днів їх знайшли рятувальники - всі тринадцятеро вижили.

Величезна рятувальна операція, до якої залучили навіть військово-морський флот та повітряні сили Таїланду, завершилася тим, що зниклу групу виявили глибоко в надрах печери.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Врятовані хлопчики на фотографії

До пошуків долучилися волонтери та водолази з багатьох країн світу, в тому числі українці.

Вся історія сталася через дощі, через які потужні потоки води ринули вглиб печери. Рятувальники, які виявили велосипеди групи біля входу до неї, сподівалися, що хлопці разом з тренером змогли вижити й сховатися в одній з камер печери, коли їх відрізала від виходу вода.

Дайвери весь цей час намагалися дістатися найглибших тунелів Тхам-Луанг-Нанг-Нон - четвертою за довжиною печери у Таїланді.

Щоб знизити рівень води у печері, використовували промислові помпи, але боротися з дощем, який не припинявся, було важко. Відкачувати воду намагалися не лише через затоплений вхід, а й через спеціально просвердлені отвори.

У пошуковій операції задіяли також дрони з тепловими камерами і підводних роботів, які надсилали інформацію про умови у глибинах печери.

Невдовзі рятувальники заявили, що майже дісталися до групи, що може перебувати менше ніж за кілометр від них, але пошуковій операції заважає вузький тунель.

Хлопчики та їхній тренер провели у печері 9 днів, перш ніж їх знайшли водолази - вони сиділи там у темряві та без їжі. У пошуках було задіяно 10 тисяч людей.

Промтепу виповнилося 13, коли він був у пастці в печері. Його друзям по команді на той час було від 11 до 16 років, а їхньому тренеру Екаполу Кантавонгу було 25.

Автор фото, FACEBOOK/EKATOL Підпис до фото, На фотографії в соцмережі тренер Екапол Джантавонг та деякі з його вихованців, які пішли на екскурсію в печеру

Хлопці за допомогою каміння рили ями, щоб втекти з печери, а їхній тренер навчав їх прийомам медитації, щоб вони могли залишатися спокійними та витрачали якомога менше повітря. Дайвери доставляли їм їжу та листи від родин, плануючи їхній порятунок.

Зрештою їх змогли дістати з печери, ввівши їм заспокійливий препарат кетамін, адже існувала небезпека того, що хлопчики можуть не пережити в аквалангах довгу кількагодинну подорож через вузький тунель.