"Новий рік в Україні починається 24 лютого". Зеленський про ситуацію в Бахмуті й САУ Archer

43 хвилин(и) тому

Автор фото, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, який приїхав з візитом до України.

На пресконференції після зустрічі прем'єр Швеції повідомив про постачання Україні сучасних гаубиць Archer та не виключив передачу у майбутньому сучасних винищувачів.

Зеленський подякував за допомогу, заявив про початок переговорів про членство України у ЄС, а також розповів про ситуацію на фронті.

Автор фото, Міноборони Швеці Підпис до фото, Швеція надає Україні одні з найсучасніших у світі САУ Archer

Archer для України

Зеленський зазначив, що Швеція потужно підтримувала Україну, зокрема у сфері оборони. За його словами, лише останнім часом шведи виділили Україні оборонної допомоги приблизно на 1 мільярд доларів.

"Особливо наші воїни очікують на нещодавно схвалений пакет - блискучі шведські Archer, одні з найкращих у світі артилерійських систем", - сказав президент.

Він також розповів, що під час зустрічі особливу увагу приділили обговоренню членства України в Європейському Союзі.

У першому півріччі цього року Швеція головує в Раді Євросоюзу, і тому, як каже Зеленський, спільно зі Швецією Україна має забезпечити все необхідне для того, щоб переговори щодо її членства в ЄС розпочалися вже цьогоріч.

"Ми цього дуже хочемо, і жодної перешкоди для цього немає й не буде. Я вдячний Швеції за лідерство й за усвідомлення, що справжня європейська міцність - це міцність разом з Україною", - наголосив український президент.

Також Зеленський та Крістерссон обговорили подальші кроки для відбудови України та співпрацю в енергетиці та економіці.

"Сьогодні Швеція входить у топ-5 постачальників критичного обладнання для відновлення нашої енергетики після ударів з боку Російської Федерації. Я дякую за таку потужну підтримку - це дуже конкретний прояв того, наскільки Швеція цінує людей і людяність", - зазначив Зеленський.

Він вказав, що минулий рік був найскладнішим в історії України.

"Ну, і є відчуття, що дійсно з 24-го числа тепер починається новий рік в Україні, а не 31-го грудня. Тому ми хочемо, щоб цей рік був переможним, в це віримо і робимо все для цього", - заявив Зеленський.

Ситуація навколо Бахмута

За словами президента, найскладніша ситуація на фронті зараз навколо Бахмута.

"Найскладніше, найгарячіше саме в тому напрямку. Я тут додав би ще Вугледарський напрямок, там також. У принципі, на Сході не просто нашим людям. Проте люди міцні, захищаються міцно, стоять і розуміють, що вони - фортеця, щоб Україна готувалася до деокупації всіх територій", - сказав він і додав, що постійно перебуває на зв'язку з усіма командувачами української армії.

"Мені справді дуже приємно, що синьо-жовті - Україна та Швеція - разом захищають людяність, свободу, людей і Європу. І, впевнений, разом будемо переможцями", - підсумував Володимир Зеленський свою зустріч зі шведським прем'єром.

Автор фото, president.gov.ua

"Росія не зможе досягти успіху в цій війні"

Ульф Крістерссон підтвердив, що Україна є пріоритетом зовнішньої політики Швеції під час її головування у Раді Європейського Союзу.

"Дуже важливо забезпечити, щоб міжнародна спільнота й надалі підтримувала Україну, її цілісність та незалежність. Завершення війни Росії проти України є питанням глобальної безпеки та миру", - зазначив він і додав, що план українського президента щодо мирного врегулювання заслуговує на увагу.

Шведський прем'єр також висловив переконання, що Росія не зможе досягти успіху в цій війні, оскільки українські військові та сміливий народ захищають свою свободу так, що це вражає європейців, зокрема шведів.

"Дуже почесно бути сьогодні тут і зустріти надзвичайно хоробрих українців", - сказав він.

Також Крістерссон повідомив, що цього року Швеція значно збільшила допомогу, зокрема в оборонній та гуманітарній сферах, а також сфокусується на відновленні України.

Також він не виключив майбутнього рішення про надання Україні бойових літаків.

Говорячи про можливе постачання винищувачів Gripen шведського виробництва, Крістерссон сказав, що "нічого не виключено", але, за його словами, кроки на цьому шляху має зробити міжнародна коаліція.

Шведський прем'єр також оцінив кроки України на шляху до ЄС, зокрема запровадження реформ попри агресію Росії, та запевнив у підтримці того, щоб Україна стала повноправним членом Євросоюзу.