"Придушували та обмотували скотчем рот". У Києві в дитячому садочку катували дітей - поліція

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Поліція Києва

У Києві поліція заявила, що викрила чотирьох "вихователів" корекційного дитсадка, які катували та знущалися з дітей.

Поліція вказує, що у приміщенні приватного закладу серед "методів" виховання було фізичне та психологічне насильство. Чотирьом працівницям за погодженням прокуратурою вже оголосили підозри.

Правоохоронці наполягають, що персонал установи систематично вчиняв щодо дітей насильницькі дії та катування.

"Після того, як батьки відводили діток з порушеннями фізичного розвитку до закладу, за дверима розпочиналися тортури та знущання. Саме такими "методами" працівниці садочку навчали дітей. Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам", - стверджують поліцейські.

Автор фото, Поліція Києва

Слідчі твердять, що за невиконані завдання вихователі закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших дітей, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником.

При цьому вартість перебування у садочку за кожну дитину становила від 8 до 15 тисяч гривень на місяць.

Правоохорнці провели обшуки у садочку та вдома у директора закладу.

Чотирьом працівницям вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України - катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.