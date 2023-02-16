Росія вночі вдарила ракетами від Львівщини до Павлограда. Є жертви

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Автор фото, Дніпропетровська ОВА Підпис до фото, Російські військові обстріляли житлові будинки у Павлограді

Російські військові вночі здійснили обстріл кількох регіонів України з використанням крилатих ракет та безпілотників.

У Павлограді Дніпропетровської області росіяни ракетами обстріляли житловий сектор, є жертви. У Кіровоградській та Львівській областях є влучання в об'єкти інфраструктури, без жертв.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що росіяни застосували 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. Українські військові знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.

"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об'єкти критичної інфраструктури. Наразі на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", - пояснили в командуванні.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що росіяни змінили тактику.

"Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА", - написав він у телеграм.

У Дніпропетровській області внаслідок атаки одна людина загинула, є поранені.

"Жахлива ніч у Павлограді. О третій годині після опівночі, коли люди мирно спали в своїх домівках, ворог вдарив ракетами по місту", - повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, у місті загинула 79-річна жінка, семеро людей постраждали, зокрема, 79-річний чоловік та 37-річна жінка перебувають у стані середньої тяжкості.

У Павлограді зруйновано сім приватних будинків, 30 зазнали пошкоджень, на одному промисловому підприємстві виникла пожежа, яку вже загасили.

Автор фото, Дніпропетровська ОВА Підпис до фото, Наслідки обстрілу у Павлограді

Автор фото, Дніпропетровська ОВА

У Кіровоградській області росіяни завдали удар по об'єкту інфраструктури біля Кропивницького.

"Неспокійна ніч. Пережили чергову ракетну атаку ворога. Під ранок - прильоти в об'єкт інфраструктури в Кропивницькому районі. На місці працюють оперативні служби", - повідомив керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, обійшлося без жертв.

У Львівській області вночі було влучення в об'єкт критичної інфраструктури, повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Постраждалих чи жертв нема. Пожежу загасили", - відзначив він у телеграм.

Українські сили ППО вночі збили частину російських ракет.

У командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, звідки і якими ракетами росіяни обстрілювали Україну: "Застосовано 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 із шести дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків тактичної авіації Су-35 з району Мелітополя".

Автор фото, Повітряні сили ЗСУ

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив у телеграм, що сили ППО повітрянного командування "Схід" вночі збили над Дніпропетровською областю 5 російських ракет, над Запорізькою - одну. Ще одна ракета розірвалася в повітрі.

Секретар міськради Запоріжжя Анатолій Куртєв повідомив, що місто вночі не постраждало.

"Щодо звуків вибухів, які сьогодні вночі могли чути мешканці деяких районів Запоріжжя. Це була влучна робота наших Сил протиповітряної оборони", - повідомив він у телеграм.

У Генштабі ЗСУ зранку повідомили, що загалом протягом минулої доби російські військові завдали 3 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснили 52 обстріли з РСЗВ.