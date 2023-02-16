Лукашенко готовий надати Росії територію для нового наступу на Україну

46 хвилин(и) тому

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Олександр Лукашенко заявив BBC, що готовий дозволити президенту Путіну використати його країну як плацдарм для нового наступу на Україну. Так він відповів на запитання кореспондента BBC Стіва Розенберга під час пресконференції у Мінську.

"Так, я готовий…. Ви кажете "вторгнення", у нас різні погляди на це.... Я думаю, що Росія була змушена здійснити ці дії для забезпечення своєї безпеки…. Я готовий знову надати [територію]. Але я також готовий вести війну разом із росіянами з території Білорусі, але тільки в тому випадку, якщо хтось - навіть один солдат - прийде на нашу територію зі зброєю, щоб убивати моїх людей", - заявив Лукашенко.

Пізніше він знову повернувся до теми участі Білорусі у війні.

"Ми мирні люди. Ми знаємо, що таке війна. Ми не хочемо війни. І ми в жодному разі не збираємося вводити свої війська на територію України. Якщо тільки ви звідти не вчините агресію на територію Білорусі", - зазначив він.

Керівник Білорусі також знову звинуватив Україну в підготовці нападу на його країну в лютому 2022 року. За його словами, Україна нібито збиралася обстріляти Білорусь з РСЗВ, але їх знищили з території Білорусі за кілька хвилин перед початком повномасштабного наступу росіян 24 лютого 2022 року.

Питання участі Білорусі у війні обговорюється з лютого минулого року, оскільки російські війська використали територію цієї країни як плацдарм для вторгнення в Україну. Крім того, росіяни періодично завдають ударів по Україні з аеродромів та пускових установок, розташованих у Білорусі.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Кореспонденти BBC побували на кордонні з Білоруссю і перевірили там ситуацію.

Як повідомляє офіційне білоруське інформагентство "Белта", чинну українську владу Лукашенко звинуватив в провокуванні війни у 2022 році.

"Це не вторгнення. Українська влада сама спровокувала цю операцію. Ось подібними діями. Я їх лише кілька назвав. Треба було тоді домовитися з Росією про те, щоб не було цієї війни. Але все було націлено, починаючи в тому числі з мінських угод, щоб розв'язати війну. Жодного вторгнення не було. Я вважаю, це захист інтересів Росії і тих людей, які там жили, - російських людей".

Він закликав до мирних перемовин.

"Сьогодні гинуть люди. Давайте зупинимо це. Все зараз для цього є. Ні. Ви цього не бажаєте... Європа до цього готова, вона знає, що може бути. Американці цього не хочуть. І нахилили Європу...", - заявив він.

Лукашенко розповів, що готовий зустрітися у Мінську з Байденом утрьох, разом із Путіним, аби поговорити про мир.

"І навіть Путін підлетить до Мінська, і зустрінемося тут утрьох: два "агресори" та "миролюбний" президент. Чому ні?" - сказав керівник Білорусі.

"З Росією можна домовитися про неймовірне. Крапка. Про неймовірне. Але треба робити кроки у цьому напрямку. І не ставити попередні умови перед тим, як сісти за стіл переговорів", - вважає білоруський керівник.

Як повідомляє офіційне білоруське інформагентство Белта, Лукашенко також дорікнув Україні за першість у запровадженні санкцій проти Білорусі у 2020 році.

"Не США, не англосакси, не Західна Європа. А, на жаль, наша рідна Україна. Небо закрила, провокації почали робити, готували бойовиків", - відзначив президент.

Втім, ця інформація не відповідає дійсності.

ЄС запровадив санкції проти Білорусі 2 жовтня 2020 року у зв'язку з ситуацією, що склалася після виборів, ще раніше це зробили Естонія, Литва та Латвія - 31 серпня, 29 вересня санкції запровадили Велика Британія та Канада. У листопаді 2020 року ЄС запровадив санкції проти Лукашенка.

24 вересня 2020 року Україна не визнала Лукашенка обраним президентом. 2 жовтня 2020 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив BBC News Україна, що МЗС поки розглядає можливість приєднання до санкцій.

"Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Якщо ми вже є країною Заходу, якщо ми підтримуємо позицію ЄС, то нам потрібно діяти спільно з Європейським Союзом в цих питаннях. Тут дуже важливе питання солідарності", - пояснив він.