Вчені з'ясували, чи справді дитяча суміш така корисна, як про неї говорять
Вчені стверджують, що більшість заяв виробників про користь для здоров'я дитячих молочних сумішей слабко доведена чи не доведена взагалі.
Це, зокрема, стосується реклами, у якій виробники розповідають, що молочні суміші можуть покращити розвиток мозку, очей і нервової системи дитини, а також зміцнити імунітет.
Вчені з Імперського коледжу Лондона закликають посилити правила маркетингу, щоб запобігти подібним заявам.
У дослідженні, результати якого опубліковані в British Medical Journal (BMJ), вчені оцінили 757 молочних сумішей з 15 країн із високим, середнім та низьким рівнем доходів.
Науковці проаналізували продукцію з Австралії, Канади, Німеччини, Індії, Італії, Японії, Нігерії, Норвегії, Пакистану, Росії, Саудівської Аравії, Південної Африки, Іспанії, Великої Британії та США, яку виробили між 2020 і 2022 роками.
"Багато заяв про користь дитячого харчування часто не підтверджуються науковими даними, - заявили вчені Ка Ян Чунг та Лукія Петру. - А ті докази, що є, - часто слабкі й упереджені".
Чунг і Петру виявили, що в середньому кожна реклама дитячої молочної суміші заявляє про її поживність чи користь для здоров'я, але лише 56% цих заяв підтверджуються клінічними випробуваннями. Решта були оглядами, думками чи висновками тестування на тваринах.
Дослідження BMJ свідчить, що майже 90% клінічних випробувань, на які посилаються виробники, були частково профінансовані індустрією молочних сумішей або безпосередньо пов'язані з нею.
Існує занепокоєння, що надмірні заяви виробників про високу користь сумішей для здоров'я дитини можуть перешкодити грудному вигодовуванню, відкидаючи його переваги.
"Результати дослідження підтверджують необхідність переглянути нормативно-правову базу для замінників грудного молока, щоб краще захистити споживачів та уникнути шкоди, пов'язаної з агресивним маркетингом таких продуктів", - резюмують вчені.
У дитячому молоці з пляшечок є мільйони мікрочастинок пластику - вчені
При нагріванні пляшечок для немовлят з них в молоко виділяються мільйони мікрочастинок пластика, виявили вчені.