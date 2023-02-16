Вчені з'ясували, чи справді дитяча суміш така корисна, як про неї говорять

1 година тому

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Вчені стверджують, що більшість заяв виробників про користь для здоров'я дитячих молочних сумішей слабко доведена чи не доведена взагалі.

Це, зокрема, стосується реклами, у якій виробники розповідають, що молочні суміші можуть покращити розвиток мозку, очей і нервової системи дитини, а також зміцнити імунітет.

Вчені з Імперського коледжу Лондона закликають посилити правила маркетингу, щоб запобігти подібним заявам.

У дослідженні, результати якого опубліковані в British Medical Journal (BMJ), вчені оцінили 757 молочних сумішей з 15 країн із високим, середнім та низьким рівнем доходів.

Науковці проаналізували продукцію з Австралії, Канади, Німеччини, Індії, Італії, Японії, Нігерії, Норвегії, Пакистану, Росії, Саудівської Аравії, Південної Африки, Іспанії, Великої Британії та США, яку виробили між 2020 і 2022 роками.

"Багато заяв про користь дитячого харчування часто не підтверджуються науковими даними, - заявили вчені Ка Ян Чунг та Лукія Петру. - А ті докази, що є, - часто слабкі й упереджені".

Чунг і Петру виявили, що в середньому кожна реклама дитячої молочної суміші заявляє про її поживність чи користь для здоров'я, але лише 56% цих заяв підтверджуються клінічними випробуваннями. Решта були оглядами, думками чи висновками тестування на тваринах.

Дослідження BMJ свідчить, що майже 90% клінічних випробувань, на які посилаються виробники, були частково профінансовані індустрією молочних сумішей або безпосередньо пов'язані з нею.

Існує занепокоєння, що надмірні заяви виробників про високу користь сумішей для здоров'я дитини можуть перешкодити грудному вигодовуванню, відкидаючи його переваги.