Україна і Росія провели великий обмін. Кого звільнили

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Андрій Єрмак/Telegram

Відбувся новий великий обмін полоненими між Україною та Росією. Про нього повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Продовжуємо повертати українців з полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та 1 цивільний", - написав він у телеграмі.

За його словами, серед звільнених бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.

Автор фото, Андрій Єрмак/Telegram

"94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". Їх так довго чекали рідні", - додав Єрмак і зазначив, що багато з них мають поранення різного ступеня тяжкості.

Інформацію про обмін також підтвердив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що усі повернуті полонені отримають необхідну медичну допомогу та зможуть пройти реабілітацію.

Автор фото, Уповноважений Верховної Ради з прав людини

Своєю чергою, міністерство оборони Росії заявило, що внаслідок обміну вони також повернули 101 російського військовослужбовця, передає російське агентство "РИА Новости".

Це вже третій обмін полоненими від початку 2023 року.

Попередній обмін відбувся 4 лютого - тоді повернули 116 людей, зокрема оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку. Перед цим, 8 січня, українська влада повідомила про повернення додому 50 бійців.

Водночас під час останнього великого обміну минулого року, який відбувся 31 грудня, Україна повернула 140 полонених.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вдалося повернути додому 1863 людей.