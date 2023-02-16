"Жодних компромісів з Путіним". Зеленський дав інтерв'ю ВВС

Джон Сімпсон і Джеймс Вотергаус

BBC News, Київ

1 година тому

Підпис до фото, Український лідер дав інтерв'ю ВВС перед річницею російського вторгнення 24 лютого.

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість будь-яких територіальних поступок в рамках потенційної мирної угоди з Росією.

В інтерв'ю BBC, присвяченому річниці повномасштабного вторгнення Росії, він попередив, що територіальні поступки означатимуть, що Росія "буде повертатися" на українські території.

Зеленський також зазначив, що прогнозований весняний наступ уже розпочався, а західна зброя наблизить мир в Україні.

"Російські атаки вже йдуть, з кількох напрямків", - сказав він.

Український лідер заявив, що українські сили будуть і далі протистояти просуванню Росії і повторив свої заклики до збільшення військової допомоги від Заходу.

"Авжеж, сучасна зброя прискорює мир. Зброя - це єдина мова, яку розуміє Російська Федерація", - сказав Зеленський BBC.

Минулого тижня він зустрівся з лідерами Великої Британії та ЄС, намагаючись посилити міжнародну підтримку та отримати сучасну зброю для захисту своєї країни.

Коли президент України попросив сучасні винищувачі, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що "нічого не можна виключати".

Проте Київ дедалі більше розчарований швидкістю надходження західної зброї. Вважають, що до того, як бойові танки - які минулого місяця пообіцяла низка західних країн, включно з Німеччиною, США та Великою Британією - потраплять на поле бою, мине ще багато тижнів.

Президент Зеленський також згадав про погрози лідера Білорусі Олександра Лукашенка вести війну разом з російськими військами зі своєї території, якщо хоч один український військовий перетне кордон.

"Сподіваюся, [Білорусь] не вступить [у війну], - сказав він. - Якщо так, ми будемо боротися і виживемо".

Дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б "великою помилкою", додав він.

Підпис до фото, Президент Зеленський заявив, що прогнозований весняний наступ Росії вже розпочався

Російські війська розпочали своє повномасштабне вторгнення 12 місяців тому, зокрема і з території Білорусі. Вони рухалися на південь до Києва, але отримали відсіч і були змушені відступити за кілька тижнів, зазнавши значних втрат.

У відповідь на запитання, чи здивувала його тактика Росії у війні, Зеленський назвав її "безціннісною".

"Вони просто знищували все на своєму шляху. А якщо вони це робили, відповідні накази їм давали, тобто вони однакових цінностей", - сказав він.

Дані, які Україна опублікувала цього тижня, свідчать про те, що цього місяця російські війська в Україні гинули у більшій кількості, ніж будь-коли з першого тижня їхнього вторгнення. Ці цифри неможливо перевірити, але міністерство оборони Великої Британії заявило, що такі тенденції, скоріш за все, відповідають дійсності.

"Сьогодні наше виживання - в нашому єднанні. Я вважаю, що Україна бореться за виживання, - сказав Зеленський про те, як, на його думку, закінчиться війна.

За його словами, його країна рухається до Європи як в економічному плані, так і в ціннісному.

"Україна обрала цей шлях. Україна хоче безпекових гарантій. Будь-які територіальні компроміси будуть тільки послаблювати нашу державу", - сказав Зеленський.

"Питання не в слові "компроміс". Чому його боятися? У нас мільйони компромісів в житті щоденно", - зазначив президент.

"Питання з ким. Компроміс з Путіним? Ні. Бо немає віри. Діалог з ним? Ні. Бо немає віри".