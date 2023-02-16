"Хотів наслідувати Ісуса". Пастор помер під час 40-денного посту

Хосе Тембе

BBC News, Мапуту, Мозамбік

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Barajah family Підпис до фото, Посвячення пастора Бараджі

Пастор у Мозамбіку помер після того, як намагався постити протягом 40 днів, наслідуючи біблійний вчинок Христа.

Франсіско Бараджа, засновник євангельської церкви Санта-Тріндаді, помер у лікарні міста Бейра, куди його доправили у важкому стані.

Після 25 днів без їжі та води він схуд настільки, що не міг встати. Йому було 39 років.

Його доставили до лікарні на прохання родичів і послідовників.

У пастора Бараджі діагностували гостру анемію та відмову органів травлення.

Його намагалися врятувати за допомогою сироваток і рідкої їжі, але було вже надто пізно, і у середу він помер.

Автор фото, Barajah family

Пастор також був учителем французької мови в місті Мессіка в центральній провінції Маніка, неподалік від Зімбабве.

Віряни церкви Санта-Тріндаді сказали, що для пастора та його послідовників було звично постити, але не так довго.

Його брат Маркес Мануель Бараджа підтвердив, що пастор постив, але поставив під сумнів медичний діагноз щодо його смерті.

"Правда полягає в тому, що мій брат страждав від низького тиску", - сказав він.

Це не перше повідомлення про фатальну спробу імітувати 40-денний піст Христа в пустелі, описаний у Євангелії від Матвія.

У 2015 році житель Зімбабве помер через 30 днів такого посту, повідомляють місцеві ЗМІ.

У 2006 році у Лондоні жінка померла після того, як голодувала половину цього терміну.