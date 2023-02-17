Розпочинаються морські маневри Росії, Китаю і ПАР. Кому і навіщо це потрібно

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Москва направила на навчання фрегат Північного флоту "Адмірал Горшков", на борту якого встановили нещодавно прийняті на озброєння гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон"

У п'ятницю Південноафриканська республіка (ПАР) розпочинає спільні морські навчання з Росією та Китаєм. Маневри, які триватимуть 10 днів, збігаються за часом із роковинами повномасштабного російського вторгнення в Україну і вже викликали критику з боку США.

У навчаннях, які відбуватимуться в Індійському океані біля берегів Південної Африки, братимуть участь 350 військовослужбовців Сил національної оборони ПАР.

Москва направила на навчання фрегат Північного флоту "Адмірал Горшков", на борту якого встановлено нещодавно прийняті на озброєння гіперзвукові протикорабельні ракети "Циркон". За заявами російських військових, ці ракети здатні розвивати швидкість, яка у дев'ять разів перевищує швидкість звуку, і вражати цілі на відстані до 1 000 км, хоча західні військові експерти сумніваються в їх реальних здібностях.

Сили оборони ПАР не поширюють багато інформації про навчання.

В аналогічних маневрах за участю тих же країн у 2019 році брали участь сім кораблів - по одному від кожної країни - плюс допоміжні судна та танкери з паливом. Вони практикувалися у гасінні прибережних пожеж, боротьбі з наслідками повеней та звільненні суден, захоплених піратами.

У США із невдоволенням сприймають навчання за участю Росії, які відбуваються під час розв'язаної нею війни проти України.

"Сполучені Штати відчувають занепокоєння з приводу будь-якої країни, яка проводить навчання разом з Росією у той час, коли Росія веде жорстоку війну проти України", - йшлося у січневій заяві Білого дому.

У минулому ПАР утрималась під час голосування в ООН щодо резолюції, яка засуджує російське вторгнення в Україну. Вона також відмовилася приєднатися до міжнародних санкцій щодо Росії.

Влада ПАР також дозволила супер'яхті Nord, яку пов'язують з російським мільярдером Олексієм Мордашовим, що перебуває під санкціями, стати на стоянку в Кейптауні. Російському суховантажу "Леді Р", що також перебуває під санкціями, дозволили розвантажитися на південноафриканській військово-морській базі. Уряд країни заявив, що судно доставило давно замовлений вантаж боєприпасів.

Влада ПАР не бачить у нинішніх навчаннях нічого особливого, наголошуючи, що з 2011 року чотири рази проводили спільні маневри зі США, а крім цього, ще й із Францією та Німеччиною.

"Усі країни проводять військові навчання зі своїми друзями по всьому світу", - заявила міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор під час зустрічі з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим, який здійснив візит до країни у січні.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Лавров під час турне Африкою відвідав ПАР у січні 2023 року. Міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор запевнила його в продовженні співпраці

Навіщо це потрібно ПАР?

За словами Наледі Пандор, спроба завадити Південній Африці проводити спільні навчання з тими країнами, з якими вона забажає, може розглядатися як порушення міжнародної практики, що склалася.

Як вважає голова південноафриканського Інституту міжнародних відносин Елізабет Сідіропулос, причина, яка спонукає ПАР проводити ці маневри, полягає в тому, що збройні сили країни страждають від хронічного недофінансування та нестачі ресурсів.

Головне завдання військово-морських сил ПАР - захист рибальської галузі у своїх територіальних водах та боротьба з піратством в Індійському океані. "Їм доводиться об'єднуватися з іншими країнами, щоб підтримувати здатність вирішувати завдання біля своїх берегів - боротися з піратами, наприклад", - каже вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент США Джо Байден у грудні 2022 року мав зустріч з лідером ПАР Сирілом Рамафосою і намагався його переконати дистанціюватися від Путіна

Крім того, партія, що править в країні, Африканський національний конгрес (АНК) багато років мала зв'язки з СРСР, а потім з Росією.

Цей зв'язок склався під час режиму апартеїду, який існував до 1994 року, коли країною правила біла меншість, АНК перебував в опозиції і активно з цим боровся, зокрема за підтримки з Кремля, каже доктор Алекс Вайнс із лондонського аналітичного центру Chatham House.

"Лідери АНК все ще відчувають емоційну прихильність до Москви, оскільки вона стабільно підтримувала їхню боротьбу, - вважає він. - Через це Південній Африці складно повернутись спиною до Росії через Україну".

Крім того, сьогоднішні зв'язки між ПАР, Росією та Китаєм підкріплюються їхньою спільною участю в БРІКС - альянсі-альтернативі G7, куди також входять Індія та Бразилія.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Недофінансований флот ПАР потребує союзників для патрулювання в Індійському морі

Навіщо це потрібно Росії та Китаю?

Як вважає Деніс Рева з південноафриканського Інституту вивчення проблем безпеки, Москва за допомогою цих навчань намагатиметься продемонструвати, що попри її невдачі у війні проти України, її збройні сили, як і раніше, потужні.

Росія від цих навчань постарається отримати значно більше, ніж решта учасників, погоджується з ним Елізабет Сідіропулос: "Це показує, що Росія все ще здатна грати м'язами далеко від своїх кордонів, і що в неї все ще залишаються союзники".

"Це дозволить їм заявити: дивіться, це не світ виступає проти Росії. Проти Росії лише Захід", - каже вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Китай, як і Радянський Союз, підтримував АНК на чолі з Нельсоном Манделою у боротьбі з апартеїдом. На фото лідер КНР Цзянь Цземінь з Манделою на зустрічі у 1992 році

На думку доктора Вайнса, Пекін зацікавлений у безпеці морських шляхів для комерційного судноплавства між китайськими портами та пунктами призначення в Африці. Крім того, Китай хоче зміцнити свої військово-морські позиції в Індійському океані поблизу африканського узбережжя.