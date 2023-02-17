В актора Брюса Вілліса виявили деменцію

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брюс Вілліс на фестивалі у Нью-Йорку, 2019 рік

У Брюса Вілліса виявили лобово-скроневу деменцію, повідомила родина голлівудського актора.

Те, що чіткий діагноз нарешті встановили, стало для близьких артиста полегшенням, йдеться у заяві, розміщеній у соцмережах.

Минулої весни у 67-річного Вілліса діагностували афазію, яка викликала порушення мови, проте хвороба прогресувала, і тепер стало можливо уточнити діагноз, заявили родичі актора.

У їхній заяві також зазначається, що лобово-скронева деменція - це найпоширеніший тип деменції серед людей віком понад 60 років.

Проте, згідно з описом на сайті британської Національної служби охорони здоров'я, лобово-скронева - це "незвичайна" форма деменції. Вона викликає зміни у поведінці та мовленні.

У хворих розвивається уповільненість або скутість у рухах, пізніше відбувається втрата контролю над сечовипусканням та дефекацією, а також ослаблення м'язів.

Родичі Брюса Вілліса заявили, що вирішили оприлюднити його діагноз, сподіваючись привернути увагу суспільства до цієї хвороби.

"Наразі лікування від цієї хвороби не існує, такою є реальність, але ми сподіваємося, що вона зміниться в майбутні роки", - зазначила родина Вілліса.

Вілліс отримав всесвітню славу своїми ролями в блокбастерах "Міцний горішок", "Шосте почуття", "Армагеддон" та "Кримінальне чтиво".