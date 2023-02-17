Агент Сміт. Як охоронець посольства Британії, одружений на українці, працював на Росію

43 хвилин(и) тому

Автор фото, David Smith social network Підпис до фото, Сміт у футболці українського ФК "Дніпро", але з нашивкою "Новоросія"

Вироком у 13 років і два місяці завершилася гучна справа про шпигунство на користь Росії, що розгорнув охоронець британського посольства в Берліні Девід Сміт. Суддя повідомив, що обмежене пом'якшення для Сміта дозволило скоротити вирок на рік - через його гарні манери.

"Рівень шкоди у вашій справі я оцінюю як високий, але не найвищий", - звернувся суддя до підсудного. За його словами, рівень шкоди високий через "обсяг матеріалу, особисті дані, які поширили, й період часу", протягом якого Сміт збирав інформацію.

Серед даних, які передав росіянам Сміт, за словами судді, не було "військових таємниць найвищого рівня чи деталей британських озброєнь". На його думку, основним мотивом допомоги росіянам було завдання таким чином шкоди британським інтересам, і ця діяльність ще оплачувалася.

Згідно з матеріалами справи, Девід Сміт почав працювати охоронцем посольства у 2016 році. Його поведінка почала змінюватися у 2018 році після того, як його дружина-українка повернулася до рідної країни. Приблизно тоді ж він почав збирати інформацію для російського посольства і зберігати її на флешці.

Сміт відкрито висловлює погляди на війну і підтримує в ній Росію, він також збирав німецької уніформи часів Другої світової. Є фотографії, на яких він позує поряд з радянськими монументами полеглим у Другій світовій, фотографії, на яких в нього на одязі є нашивки прапору так званої "Новоросії".

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Прокурор Нік Прайс зазначив, що Сміт працював на росіян не лише за гроші, але й через антизахідні погляди

Нік Прайс, який очолює спеціальний відділ боротьби зі злочинністю та тероризмом королівської прокуратури, повідомив, що Сміт "зловживав своїм становищем у британському посольстві в Берліні, щоб таємно збирати та передавати конфіденційну інформацію російській державі".

"Ці злочини були нападом на нашу країну і могли загрожувати національній безпеці", — сказав він, додавши, що дії Сміта "скеровані не лише грошима та жадібністю".

"Він неодноразово висловлював різку неприязнь до Великої Британії та Німеччини та висловлював симпатії до російської влади. Ці переконання могли б завдати ще більшої шкоди, якби Сміт не був виявлений і не притягнутий до відповідальності".

58-річного чоловіка арештували в серпні 2021 року. Він визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення згідно із Законом про державну таємницю, хоча він заперечував інкриміновані мотиви.

У чому полягає звинувачення

Девіда Сміта звинувачували по кількох пунктах:

надсилання листа з деталями щодо персоналу британського посольства генерал-майору Чухрову в посольство Росії в Берліні

несанкціонована фотозйомка та відеозйомка всередині британського посольства

фотографування секретних документів із грифом "таємно", які стосуються посольства, його роботи та персоналу

фотографування документів із грифом, який є нижчим за статусом, ніж "таємно"

фотокопіювання документа, пов'язаного з підставною людиною на ім'я "Дмитро". Цей чоловік виконав роль російського перебіжчика, який бажав співпрацювати з британською владою.

зберігання упаковки Sim-карти, яку йому було наказано утилізувати

запис "Дмитра" з камер відеоспостереження протягом двох днів

Яку шкоду він завдав

Гордон Коррера

Кореспондент з питань безпеки

Охоронець Девід Сміт не мав доступу до надсекретних матеріалів у посольстві.

Але матеріал, який, за його власним визнанням, він передавав чи збирав, все одно міг бути корисним для росіян.

Це потенційно могло допомогти ідентифікувати таємних офіцерів британської розвідки в посольстві та агентів, з якими вони зустрічалися.

Деталі зйомок з камери відеоспостереження також потенційно могли допомогти російським шпигунам визначити, як проводити власні операції проти посольства та збирати його таємниці.

Адвокати Сміта заперечували твердження прокуратури щодо його мотивації, але незадоволені співробітники історично часто були найефективнішими для шпигунських служб.

Справа також могла викликати питання щодо перевірок Смітом персоналу, який набирали на місцевому рівні.

Шкода платникам податків та дипломатам

Автор фото, Julia Quenzler

За словами судді, Сміт завдав шкоди британським платникам податків на 820 тисяч фунтів (приблизно 37 млн грн). Адже після того, як його злочини викрили, перевірку безпеки довелося провести для кожного співробітника.

Голова служби безпеки посольства Бхарат Джоші повідомив, що він завдав шкоди і дипломатичним співробітникам: "Зловживання довірою, зокрема розкриття особистої інформації людей, негативно вплинуло на моральний стан і добробут персоналу". У працівників це викликало "почуття гніву, зради, засмучення та занепокоєння через наслідки того, що їхні дані були передані".

Путін, що "тримає голову" Меркель

У день свого арешту в Берліні у 2021 році Девід Сміт рано пішов з роботи, поскаржившись на погане самопочуття, але німецька поліція зустріла його вдома у Потсдамі.

Прокурори заявили, що в його будинку виявили невраховані кошти, у тому числі 800 євро готівкою, яку вилучили після його арешту. Серед предметів, вилучених із його квартири, також були проїзні документи та чисті бланки із посольським штемпелем.

На фотографіях з того місця були прапор Російської Федерації, радянський військовий кашкет, іграшковий автомобіль радянських часів "Лада" та плюшевий собака ротвейлер у військовому кашкеті.

На карикатурі, взятій з його робочої шафки, зображено президента Росії Володимира Путіна у військовій формі, який тримає в руках голову колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

У квітні 2022 року Девіда Сміта екстрадували з Німеччини до Британії.

Кореспондент BBC Гордон Коррера відзначає, що такі шпигунські справи, за якою засудили Девіда Сміта, є рідкісними.

"Частково це пояснюється тим, що докази, які можуть бути використані в суді, важко зібрати, а також тому, що в багатьох випадках таку діяльність зупиняють - наприклад, через видворення дипломатів, які працюють як шпигуни", - пояснює він.

На його думку, зараз британська поліція має більше ресурсів на боротьбу з шпигунською діяльністю, а справа Девіда Сміта показала ефективну взаємодію MI5 і німецької влади.

Як його розкрили: роль "Дмитра" та "Ірини"

У суді над Смітом часто згадувалися люди на ім'я "Дмитро" та "Ірина", дві фігури, які є ключовими для спецоперації, яка привела до його арешту 18 місяців тому.

Після того, як поліція отримала лист, який Сміт надіслав військовому аташе в посольстві Росії в листопаді 2020 року, чоловіка з псевдонімом "Дмитро" відправили в посольство Великої Британії. Він видавав себе за російського перебіжчика, який передає секрети Британії.

Тоді Сміт використав свій телефон, щоб зробити фото "Дмитра" з камер відеоспостереження в британському посольстві. Але згодом на кадрах можна було почути, як він каже собі: "Якщо він працює в посольстві, вони мають його впізнати". Охоронець не знав, що всі його дії у кімнаті охоронця знімає прихована камера.

Суддя дійшов висновку, що ці коментарі означали, що Сміт "збирався надати зображення комусь із російського посольства для перегляду, щоб вони могли його вивчити".

Пізніше до Сміта на вулиці підійшла "Ірина", британська агентка, яка видала себе за співробітника російських спецслужб і попросила Сміта про допомогу.