Американцю діагностували рак - і він заговорив з ірландським акцентом

Макс Маца

BBC News

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Американець почав говорити із "неконтрольованим ірландським акцентом" після того, як у нього діагностували рак простати - попри те, що він ніколи не був в Ірландії, кажуть дослідники.

Чоловік із Північної Кароліни, якому було близько 50 років, імовірно, мав синдром іноземного акценту (FAS), повідомляє British Medical Journal.

Через цей рідкісний синдром чоловік, який не мав близьких родичів з Ірландії, говорив із сильним акцентом до самої смерті.

Протягом останніх років у світі зафіксували кілька подібних випадків.

Цей випадок спільно вивчали науковці з Університету Дьюка в Північній Кароліні та Каролінського урологічного дослідницького центру у Південній Кароліні.

"Наскільки нам відомо, це перший випадок FAS, описаний у пацієнта з раком передміхурової залози, і третій, описаний у пацієнта зі злоякісним новоутворенням", - зазначили вони у звіті.

У звіті також ідеться, що в юності чоловік якийсь час жив у Англії і мав друзів і далеких родичів з Ірландії, але раніше ніколи не розмовляв з іноземним акцентом.

"Його акцент був неконтрольованим, присутнім у всіх ситуаціях і поступово ставав стійким", - говорять дослідники й додають, що вперше він з'явився через 20 місяців лікування.

Навіть коли його стан погіршився, акцент залишався - і він говорив із ним аж до самої смерті через кілька місяців.

"У нього не було відхилень при неврологічному обстеженні, в МРТ головного мозку на момент появи симптомів чи психіатричних розладів у минулому", - йдеться у звіті.

"Попри хімієтерапію, його нейроендокринний рак передміхурової залози прогресував, що призвело до мультифокальних метастазів у головному мозку та ймовірного висхідного паранеопластичного паралічу, який призвів до його смерті", - зазначають дослідники.

Вони підозрюють, що зміни в мовленні спричинив так званий паранеопластичний неврологічний розлад (PND).

Він виникає, коли імунна система хворих на рак атакує частини їхнього мозку, а також м'язи, нерви та спинний мозок.

У 2006 році британка Лінда Вокер перенесла інсульт і виявила, що її акцент змінився на ямайський.

Один із перших випадків зареєстрували у 1941 році, коли молода норвезька жінка почала говорити з німецьким акцентом після того, як її поранила осколкова бомба під час повітряного нальоту Другої світової війни.

Після цього її уникали місцеві жителі, які вважали її нацистською шпигункою.