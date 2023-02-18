Росія коїть злочини проти людяності, в Україні - "глобальна війна". Головне з Мюнхена

24 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

У другий день Мюнхенської безпекової конференції, що проходить 17-19 лютого, західні лідери багато уваги приділили Україні й заявили, що у країні йде "глобальна війна".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що Росія скоїла злочини проти людяності в Україні, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак закликав подвоїти воєнну підтримку України, а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав найбільшим ризиком для світу перемогу у війні Путіна.

Злочини проти людяності

У своїй промові на конференції Камала Гарріс засудила дії Росії в Україні.

"Російські сили проводять широкомасштабні та систематичні атаки на громадянське населення України", - заявила вона із посиланням на докази страт, зґвалтувань, тортур та насильницьких депортацій, що відбуваються, зокрема, щодо дітей.

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"Ми вивчили докази. Ми знаємо правові стандарти. І немає сумнівів, що це злочини проти людяності", - наголосила вона.

В результаті Росія скоїла не лише воєнні злочини, як офіційно постановила адміністрація США у березні, а й незаконні дії проти мирних жителів.

"Їхні дії - це зазіхання на наші спільні цінності, зазіхання на нашу спільну людяність", - зазначила віцепрезидентка.

"США офіційно встановили, що Росія скоїла злочини проти людяності", - сказала вона і зазначила, що адміністрація Байдена продовжить допомагати Україні у розслідуванні ймовірних злочинів.

"Я говорю всім тим, хто вчинив ці злочини, та їхньому керівництву, причетному до цих злочинів, - ви будете притягнуті до відповідальності", - сказала Гарріс.

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Заяву віцепрезидентка США про злочини Росії проти людяності підтримав голова МЗС України Дмитро Кулеба, також присутній у Мюнхені.

Він зазначив, що Москва "веде геноцидну війну", оскільки не вважає, що українці "заслуговують на існування як суверенна нація"."Все, що з цього випливає, - це злочини проти людяності, воєнні злочини та різні інші звірства, які коїть російська армія на території України", - сказав він.

Наприкінці свого виступу Камала Гарріс зазначила, що російському президенту не вдасться перемогти у цій війні.

"Якщо Путін думає, що зможе взяти гору, перечікуючи ситуацію, він сильно помиляється, - сказала вона. - Час не на його боці".

Гарріс закінчила свою промову, підтвердивши, що США продовжать рішуче підтримувати Україну і зазначила, що Вашингтон пишається партнерством з Києвом.

"Ми допомагатимемо Україні стільки, скільки буде потрібно", - додала вона.

"Подвоїти підтримку України"

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Своєю чергою, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час свого виступу на конференції зазначив, що зараз саме час подвоїти військову підтримку Україні.

"Путін робить ставку на те, що ми втратимо самовладання", - сказав Сунак і зазначив, що Британія має довести, що Путін помиляється.

Ця заява перегукувалася із виступом віцепрезидентки США. Сунак і Гарріс також назвали війну Росії в Україні "глобальною війною".

"Вони погодилися, що війна Путіна в Україні - це глобальна війна - як з погляду наслідків для продовольчої та енергетичної безпеки, так і впливу на міжнародно визнані норми, наприклад суверенітет", - йдеться у повідомленні канцелярії прем'єр-міністра Британії.

Ріші Сунак також закликав інших світових лідерів допомогти забезпечити довгострокову безпеку України.

Він зазначив, що колективно країни НАТО поставлять Україні стільки ж техніки за кілька місяців, скільки за весь 2022-й рік.

"Ми разом маємо допомогти Україні захистити її міста від російських бомб та іранських дронів, і тому Британія стане першою країною, яка забезпечить Україну озброєннями більш дальнього радіуса дії", - заявив він.

Сунак зазначив, що Британія спільно з союзниками працює над тим, щоб забезпечити Україну найбільш просунутою системою протиповітряної оборони та допомогти створити ВПС, необхідні для захисту нації.

У зв'язку з цим прем'єр-міністра Британії запитали про можливі постачання винищувачів до України, чого західні країни поки що не наважуються зробити.

Ріші Сунак сказав, що є "складнощі" з наданням певних типів літаків, але зазначив, що Британія навчає українських військових використовувати літаки стандартів НАТО.

Сунак додав, що Британія "з радістю підтримає країни", якщо вони матимуть змогу негайно надати Києву літаки.

"Найбільший ризик - що Путін переможе"

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своєму виступі також закликав надати Україні все необхідне для перемоги як суверенної, незалежної держави в Європі.

"Ми вже можемо отримати деякі важливі уроки цієї війни. По-перше, ми маємо продовжувати і збільшувати нашу допомогу Україні. Путін не планує мир, він планує продовжувати війну і вести нові наступи. Немає свідчень того, що його амбіції змінилися", - цитує слова Столтенберга "Інтерфакс".

Генсек НАТО наголосив, що ризик ескалації завжди буде, і немає варіантів, які б його виключали, але головний ризик ескалації становить не допомога Україні, а перемога Путіна.

"Дехто боїться, що наша підтримка України може призвести до ризику ескалації. Дозвольте мені сказати чітко: тут немає варіантів без ризику, але найбільший ризик - якщо Путін переможе", - сказав він.

За словами Столтенберга, перемога Путіна стане сигналом для інших авторитарних режимів, що для досягнення бажаного можна використати силу.

"Це зробить світ більш небезпечним, а нас більш уразливими. Тому підтримка України у наших спільних безпекових інтересах", - заявив він.

Також він зазначив, що важливо зміцнювати військовий потенціал.

"Війни непередбачувані, ми не знаємо, коли і як закінчиться ця війна, але я знаю точно, що навіть якщо вона закінчиться завтра - умови безпеки змінилися, і повернення до минулого немає", - заявив генсек НАТО.