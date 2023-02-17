"Голіаф впаде вже цього року". Що в Мюнхені говорили про війну Росії проти України

1 година тому

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"Він обов'язково впаде. Вже цього року! Ми можемо це зробити. Ми всі разом - як і Давид".

На Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський порівнював Україну з Давидом, а Росію - з Голіафом. І говорив, що останній обов'язково впаде цього року, але для цього світу треба об'єднатися.

На одній з головних політичних конференцій світу, присвячених проблемам безпеці, Зеленському аплодували стоячи, його цитували у наступних промовах світові лідери, які обіцяли підтримувати Україну стільки, скільки потрібно.

У лютому 2022 року Зеленський теж виступав у Мюнхені. За тиждень до початку війни він закликав до об'єднання і рішучості в підтримці України.

На жаль, сказав президент, почули його лише після того, як російські ракети вдарили по Україні.

Цього року у Мюнхені війна в Україні стала головною темою.

"Коли ми підтримуємо українців у їхній боротьбі за свободу, ми знаємо, що вони борються за нашу свободу", — сказав, відкриваючи конференцію, її голова Кристоф Хойсген. Він сподівається, що світові лідери використають Мюнхенську конференцію для координації підтримки України.

Лідери Німеччини та Франції у своїх виступах запевняли Україну у своїй підтримці й закликали світ дати відсіч Росії. При цьому лунали заяви про обережність і потребу все зважувати, щоб не дійшло до конфлікту Росія проти НАТО.

"Нам потрібна праща"

Панель з виступом Зеленського у Мюнхені назвали "Давид на Дніпрі". Президент України часто згадував цього біблійного персонажа у своїй промові, зазначаючи, що "Давид тепер ми всі, він - цілий вільний світ".

"Бути Девідом означає боротися. І ми боремося. Бути Давидом означає мати пращу для перемоги. У нас ще немає Пращі Давида з Ізраїлю. Але я вірю, що це лише тимчасово", - заявив президент, ймовірно натякаючи на допомогу від Ізраїлю.

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Зеленський багато дякував за допомогу і закликав світових лідерів "поквапитися", не затягувати з рішенням про зброю.

За його словами, зараз не існує жодної альтернативи швидкості надання Україні допомоги, бо від цієї швидкості залежить життя людей.

"У Голіафа немає шансів. Але, на жаль, у нього є потенціал… Він намагається виграти додатковий час для своєї агресії, торгуючи зі світом…Тому треба поспішати. Нам потрібна швидкість", - сказав президент.

Він зазначив, що альтернативи українській перемозі немає, що Україна може звільнити свої землі й захистити своїх громадян від ракетних ударів Росії. Як і немає альтернативи вступу України до ЄС та альтернативи вступу України до НАТО.

При цьому він заявив, що зброя, з якої Росія стріляє по українцях, направлена проти Європи теж, а Кремль загрожує безпеці всіх, хто присутній у Мюнхені.

"Путін прорахувався"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у Мюнхені після Зеленського, пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. Заявив, що треба готуватися до довгої війни, але не відповів на питання від ведучої Крістіан Аманпур: довго - це скільки?

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"Путін повинен зрозуміти, що він прорахувався (у припущенні - Ред.), що якщо він затягуватиме якнайдалі, то ми припинимо підтримку - цього не станеться", - запевнив канцлер Німеччини. Також він зазначив, що не допомога та зброя партнерів Україні продовжує цю війну, а навпаки. Він нагадав, що Німеччина виділила понад 12 мільярдів євро на допомогу Україні торік і прийняла понад 1 мільйон українських біженців.

Олаф Шольц закликав союзників, які мають ресурси для доставки танків в Україну, "діяти швидко". Він розповів, що Німеччина навчає українських військових і надає боєприпаси.

При цьому Канцлер Німеччини підкреслив, що дуже важливо, щоб конфлікт в Україні не перетворився на конфлікт між НАТО та РФ.

За його словами, Німеччина продовжуватиме знаходити баланс між максимально можливою підтримкою України та "недопущенням ненавмисної ескалації між НАТО та Росією".

"Це війна, яка стосується всього світу"

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Президент Франції Емманюель Макрон у Мюнхені заявив, що на сьогодні час для діалогу між сторонами ще не настав, тому що Росія обрала війну та ескалацію. Сам президент Франції відомий своїми частими спробами мати діалог з Путіним - він їздив до нього перед початком вторгнення і часто дзвонив під час війни.

"Росія вирішила завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та вчиняти воєнні злочини. Є один агресор та одна країна, на яку напали. Це зрозуміло", - сказав Макрон. Під час візиту до України влітку 2022 року він на власні очі бачив наслідки російського вторгнення в Ірпені.

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"Немає виправдання цієї агресії", - заявив президент Франції у Мюнхені й наголосив, що це не лише європейська війна, це війна, яка стосується всього світу. Він заявив, що цю війну Росія не може і не повинна виграти.

Макрон закликав посилити допомогу Україні, щоб українці могли розпочати контрнаступ і виграти війну.