Під Софією знайшли вантажівку з 18 тілами. Що сталося?
В одному з невеликих сіл біля столиці Болгарії Софії знайшли вантажну машину з тілами 18 людей.
Про це повідомила поліція Болгарії.
Імовірно, це мігранти, які загинули від задухи, коли їх нелегально перевозили через кордон.
За даними поліції, у вантажівці перебувало близько 40 людей, які ховалися під деревом.
Людей, що вижили, відправили до лікарень.
Вісім мігрантів перебувають у тяжкому стані, повідомили болгарські медики агентству БТА.
Вантажівку знайшли без водія.
Пошуки людей, які перевозили мігрантів, тривають. Про те, з яких країн прибули мігранти, не повідомляють.
Машину знайшли біля невеликого села Локорсько, що за 20 кілометрів від Софії.
Болгарія входить до Євросоюзу, проте не є членом Шенгенської зони. Спробу країни приєднатися до Шенгену нещодавно заблокували Австрія та Нідерланди.
Як нагадує агентство Reuters, владу Болгарії неодноразово звинувачували у порушенні прав мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС із Туреччини.
Зокрема, була інформація, що співробітники болгарських правоохоронних органів виштовхують людей назад через кордон, роздягають, б'ють, ув'язнюють їх.
У 2019 році у Лондоні знайшли вантажівку з 39 трупами. Усі загиблі були китайцями.