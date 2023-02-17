Під Софією знайшли вантажівку з 18 тілами. Що сталося?

1 година тому

Автор фото, Reuters

В одному з невеликих сіл біля столиці Болгарії Софії знайшли вантажну машину з тілами 18 людей.

Про це повідомила поліція Болгарії.

Імовірно, це мігранти, які загинули від задухи, коли їх нелегально перевозили через кордон.

За даними поліції, у вантажівці перебувало близько 40 людей, які ховалися під деревом.

Людей, що вижили, відправили до лікарень.

Вісім мігрантів перебувають у тяжкому стані, повідомили болгарські медики агентству БТА.

Вантажівку знайшли без водія.

Пошуки людей, які перевозили мігрантів, тривають. Про те, з яких країн прибули мігранти, не повідомляють.

Машину знайшли біля невеликого села Локорсько, що за 20 кілометрів від Софії.

Болгарія входить до Євросоюзу, проте не є членом Шенгенської зони. Спробу країни приєднатися до Шенгену нещодавно заблокували Австрія та Нідерланди.

Як нагадує агентство Reuters, владу Болгарії неодноразово звинувачували у порушенні прав мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС із Туреччини.

Зокрема, була інформація, що співробітники болгарських правоохоронних органів виштовхують людей назад через кордон, роздягають, б'ють, ув'язнюють їх.