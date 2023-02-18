Росія випустила ракети по Україні. У Хмельницькому пролунали вибухи

12 хвилин(и) тому

В Україні загроза нового масованого ракетного уудару. Місцева влада повідомляє про два вибухи в Хмельницькому. ППО спрацювала на Миколаївщині.

Повітряна тривога лунає у всіх областях.

"Пролунав вибух у Хмельницькому! Залишайтеся в укриттях! .... Повторний вибух!" - написав керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у своєму телеграм-каналі.

На Миколаївщині спрацювала ППО.

"Скажімо так - рахунок на збиті ракети відкритий", - написав керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, опублікувавши у своєму телеграм-каналі залишки збитої ракети в полі.

Автор фото, Миколаївська ОВА

Раніше він повідомляв про пуски ракет з Чорного моря, а перед тим про те, що "дві незрозумілі цілі покидають область на північному заході та летять в західному напрямку".

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрено відключили світло, повідомляють в ДТЕК.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - пояснює компанія.