Новий наступ Росії просувається "на метри, а не кілометри" - міністр оборони Британії

1 година тому

Автор фото, генштаб ЗСУ Підпис до фото, Українські військові під час тренувань

Російська армія зазнає великих втрат в Україні, не демонструючи готовності відмовлятися від тактики "м'ясорубки", з усіх сил намагаючись продовжити наступ, який якщо і просувається, то "на метри, а не кілометри", заявив в п'ятницю міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес.

Про це він сказав у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки, пише газета Financial Times

Незважаючи на побоювання, що Росія готова почати потужну атаку на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, "немає ніяких ознак про велике зосередження російських сил", як це було торік перед 24 лютого, говорить Уоллес.

На його думку, найбільше, що досі вдалося Москві - це серія пробних атак вздовж лінії фронту за участі мобілізованих. Але ці операції призвели до дуже великих втрат, каже міністр оборони Британії.

"Сьогодні немає ніяких ознак значного, великого російського наступу, - цитує Уоллеса FT. - Те, що ми бачили - це просуванням по фронтах, але ціною тисячі життів".

Він додав, що західні союзники України "більш ніж коли-небудь повні рішучості" допомогти Україні дати відсіч російським військам. Але попередив, що до постачання винищувачів, на яких наполягає Київ, ще далеко.

Як писала напередодні ВВС, за останні 14 днів кількість підтверджених втрат Росії в Україні вп'ятеро перевищила звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат за весь період вторгнення та може бути ознакою наступу, який Росія почала на Донбасі.

Російській службі ВВС та "Медіазоні" вдалося встановити імена 14 709 тисяч російських військових, які загинули за рік війни в Україні. Йдеться лише про ті дані, які вдалося знайти та перевірити у відкритих джерелах, однак реальна кількість втрат може бути значно вищою.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Уоллес під час лютневих тренувань українських військових в Британії

За останніми даними генштабу ЗСУ, в Україні загинуло вже понад 142 тисячі російських військових.

Оцінки Уоллеса ще вищі - на його думку, вбитих і поранених в Україні росіян може бути 180 тисяч.

Але попри такі втрати, сказав британський міністр, немає ознак того, що російська армія змінила свій підхід. Міністр послався на повідомлення про розгром російської колони під Вугледаром і сказав, що мобілізованих "пхають у м'ясорубку".