Футболіста Крістіана Атсу знайшли мертвим під завалами у Туреччині

1 година тому

Автор фото, Serena Taylor/Newcastle United Підпис до фото, Атсу зіграв 121 матч за "Ньюкасл", залишивши клуб у 2021 році

Півзахисника "Хатайспора" з Гани Крістіана Атсу знайшли мертвим під заваленою будівлею майже через два тижні після землетрусу в Туреччині, підтвердив його агент.

31-річний гравець збірної Гани пропав після землетрусу, через який обвалився дім в провінції Хатай, де він жив.

Турецький клуб "Хатайспор" спочатку повідомив, що їхнього футболіста врятували "з травмами", але це не підтвердилося.

"З тяжким серцем я вимушений оголосити, що сьогодні вранці, на жаль, виявили тіло Крістіана Атсу", - написав у твіттері в суботі його агент Нана Сечере.

"Мої глибокі співчуття сім'ї та близьким. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб віддячити всім за їхні молитви та підтримку", - додав він.

Атсу грав у складі клубів "Челсі" та "Ньюкасл" в англійській Прем'єр-лізі, а в складі збірної Гани футболіст провів 60 матчів.

У вересні 2022 року Атсу приєднався до турецької команди вищого дивізіону "Хатайспор" і забив переможний гол в матчі турецької Суперліги 5 лютого.