Христо Грозеву та його сім'ї заборонили відвідувати кінопремію в Лондоні

31 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Христо Грозев є впливовим журналістом-розслідувачем групи Bellingcat, де він спеціалізується на Росії

Болгарський журналіст Христо Грозев заявив, що йому та його сім'ї заборонили відвідати церемонію вручення премії Британського кіно і телебачення Bafta в Лондоні, тому що він є "небезпечним для громадської безпеки".

Грозев, який брав участь у створенні фільму про отруєння критика Кремля Олексія Навального, який номінували на премію, сказав, що був "здивований" таким рішенням.

"Такі моменти демонструють зростаючу небезпеку для незалежних журналістів по всьому світу", - написав Грозєв у своєму твіттері.

Bafta заявила, що безпека є її головним пріоритетом.Однак не всіх, хто пов'язаний із фільмом Навального, виключили з церемонії. Організатори премії сказали новинному агентству PA, що там буде кілька продюсерів.

Грозев є провідним журналістом-розслідувачем групи Bellingcat, де він спеціалізується на Росії. Йому приписують, що він допоміг викрити ймовірну змову щодо вбивства Навального за допомогою нервово-паралітичної речовини "Новачок".

У фільмі показано, як Грозев розкриває деталі, що свідчать про причетність Кремля до змови з метою отруєння. Росія заперечує будь-яку причетність до атаки, що, як повідомляється, включала отруту на спідній білизні Навального.

У твіттері Грозев написав, що "британська поліція заборонила" йому відвідувати церемонію нагородження, хоч столична поліція і заявила, що не має на це повноважень, і це будуть вирішувати організатори заходу.

Втім, за словами поліцейських, вони дають організаторам поради щодо безпеки.

Грозев сказав, що дізнався про рішення щодо нього та його дітей, коли отримав повідомлення від когось із CNN декілька днів тому. Він сказав сьогодні на BBC Radio 4, що у них були квитки на захід, але запрошення відкликали через поради британської поліції.

Заборону ввели, як йому сказали, через "занепокоєння щодо громадської безпеки", але не надали більше інформації про ці ризики.

Втім, Грозєв додав, що за останні тижні отримував "численні попередження від різних правоохоронних органів по всій Європі про те, що є достовірні докази того, що моє життя в небезпеці".

Лондонська поліція у своїй заяві сказала, що погрози з боку іноземних держав журналістам у Великій Британії - "це ті реалії, якими ми абсолютно стурбовані".

У заяві поліцейські також визнають, що їхні поради щодо заходів безпеки могли означати, що "організаторам довелося зробити важкий вибір, вирішуючи, як найкраще зменшити будь-які ризики для безпеки свого заходу".