"Скажи мені, що я не збожеволів". Чоловік виграв джекпот лотереї другий місяць поспіль

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Співробітник компанії Amazon з Балтімора, штат Меріленд, виграв лотерейний приз у розмірі 50 000 доларів, купивши лотерейний білет за 5 доларів. Це його другий великий виграш другий місяць поспіль.

У заяві Maryland Lottery йдеться, що 56-річний чоловік уже виграв 30 000 доларів у цій же лотереї у січні.

За словами організації, він виграв приз цього місяця, купивши скретч-картку за 5 доларів в магазині алкогольних напоїв.

Чоловік, ім'я якого не називають, сказав: "Я дивлюся на квиток і кажу: "Цього не може бути".

"Я подзвонив своїй дівчині, що вона теж подивилася. "Скажи мені, що я не збожеволів". Вона просто подивилася на мене і сказала: "Неймовірно!"

Чоловік сказав представникам лотереї, що він іще не вирішив, як витратить гроші - можливо, поїде у відпустку зі своєю подругою на її 60-й день народження, а може купить новий автомобіль.

Приз у розмірі 50 000 доларів був найбільшим можливим виграшем у цій лотереї.

Вона має назву Crazy 8s і роздає сотні тисяч призів, але більшість із них - у діапазоні від 5 до 1000 доларів.

Чоловік також виграв на двох інших скретч-картках, які він купив одночасно - 1 та 20 доларів відповідно.

Магазин алкогольних напоїв, де він купив картки, отримає бонус у 500 доларів від лотереї штату Меріленд.