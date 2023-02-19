Китай може надавати Росії військову допомогу і готує мирний план

35 хвилин(и) тому

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США вважають, що Китай може надавати нелетальну військову допомогу Росії для війни в Україні, повідомляє американське видання NBC з посиланням на свої джерела.

За їхніми даними, Вашингтон стурбований тим, що в Пекіні розглядають можливість надання і летальної зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив голову китайської дипломатії Ван Ї про наслідки, з яким може зіткнутися Пекін, якщо надаватиме допомогу Москві у війні. Їхня зустріч відбулася на Мюнхенській конференції з безпеки.

Провідний китайський дипломат також анонсував, що Китай представить свої пропозиції щодо політичного врегулювання війни Росії в Україні.

Очікується, що президент Китаю Сі Цзіньпін виступить із "промовою про мир" у річницю вторгнення в Україну 24 лютого.

Пекін закликає до миру, водночас країна уникає відкритого засудження свого союзника Росії.

Постачання спорядження Росії

Джерела NBC стверджують, що Китай вже зараз може постачати "спорядження для весняного наступу" Росії в Україні - військову форму або навіть бронежилети.

"Ми чітко висловили наше занепокоєння щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, щоби вони перетнули цю межу, але ми не думаємо, що вони зняли її з порядку денного", - розповів співрозмовник телекомпанії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив провідного китайського дипломата Ван Ї про серйозні наслідки, якщо Китай ухвалить рішення допомогти Росії в її війні проти України або сприятиме Москві у відході від санкцій, повідомило американське зовнішньополітичне відомство.

Ван Ї донедавна був міністром закордонних справ Китаю, а зараз очолює Канцелярію комісії із закордонних справ Компартії Китаю. Цей орган відповідає за нагляд за зовнішньою політикою країни.

В інтерв'ю телекомпанії NBC Блінкен також сказав, що головне побоювання США - можливий намір Китаю надавати Росії матеріально-технічну допомогу у війні.

Мирний план Китаю

На конференції у Мюнхені представник китайської дипломатії також анонсував документ з пропозиціями Пекіна щодо "політичного врегулювання українського питання".

У ньому йтиметься зокрема і про те, що територіальна цілісність усіх країн повинна поважатися.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Високопоставлений китайський дипломат Ван Ї виступив на Мюнхенській безпековій конференції

Також відомо, що з "промовою про мир" 24 лютого виступить президент Китаю Сі Цзіньпін. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні після розмови з Ван Ї, повідомляє Reuters.

У Мюнхені Ван Ї засудив новий "менталітет холодної війни", заявивши, що Пекін стоятиме на боці миру і діалогу, пише видання Euractiv.

За словами дипломата, Китай вважає, що існують "деякі сили", які не бажають успіху українсько-російських мирних переговорів.

Китай не схвалив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Пекін відкрито відмовився продавати зброю Росії і не брав безпосередньої участі у війні.

Водночас з моменту повномасштабного вторгнення у лютому Китай розширив торгівлю та інші зв'язки з Москвою.

Утім, експерти припускають, що у Китаї, можливо, спочатку недооцінили ступінь залучення Євросоюзу до війни в Україні, і тепер принаймні на рівні риторики намагаються згладити гострі кути.