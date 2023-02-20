Зеленський про мобілізацію, Бахмут і Вугледар: "Вирівнюємо ситуацію"

1 година тому

Автор фото, офіс президента

Україна готується до контрнаступу та має план, як вирівняти ситуацію на Донбасі, де особливо активно наступає російська армія.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський після ставки верховного головнокомандувача. Також він прокоментував журналістам ситуацію в Бахмуті і потенційний відступ звідти.

За його словами, доповідали, зокрема, головнокомандувач Валерій Залужний, командувач сухопутних військ Олександр Сирський тощо.

"Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії - заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент - на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється", - заявив Зеленський.

Президент додав, що заслухав доповіді про ситуацію на найскладнішому напрямку - боях поблизу Бахмута та Вугледара.

"Як захищаємо наші позиції, як посилюємо саме цей напрямок і скільки забираємо сил ворога, - розповів він. - Ситуація дуже непроста. Боремось. Ламаємо окупанта та завдаємо Росії надзвичайно відчутних втрат. Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України".

Він додав, що ситуація на Одеському, Запорізькому напрямку контрольована, а на півночі, зокрема поблизу Києва, "повністю під контролем".

"Доповідь міністра внутрішніх справ - по формуванню нових бригад "Гвардії наступу". Є дуже хороші результати. Це дуже корисний досвід того, як можна і треба мотивувати людей", - додав Зеленський.

Напередодні в інтерв'ю італійській газеті Corriere Della Sera Зеленський відповів на запитання чи варто втрачати людей, захищаючи невелике містечко Бахмут на Донбасі.

Відступ з Бахмуту?

"Так, це не особливо велике місто. Власне, як і багато інших на спустошеному росіянами Донбасі. Нам важливо його захистити, але не за будь-яку ціну і щоб усі загинули. Ми будемо воювати, поки це буде розумно, росіяни потім хочуть продовжити наступ до Краматорська і Слов'янська, аж до кордонів Донбасу і до Дніпра, якщо зможуть. Ми чинимо їм опір, а тим часом готуємо наступну контратаку", - повідомив український президент.

Бої на Донбасі особливо кровопролитні та посилилися за останні кілька місяців. На Бахмутському напрямку росіяни просувалися особливо активно, кілька разів російська сторона заявляла про оточення або напівоточення українських сил там.

Україна цього не підтверджувала, але відомо, що утримання міста коштує Україні великих ресурсів та людських втрат. Водночас це місто, якщо його візьмуть, відкриває шлях Росії на Краматорськ і Слов'янськ.

Наразі армія РФ зуміла суттєво просунутись з півночі та півдня Бахмуту та фактично перекрити постачання по кількох важливих трасах. Українські військові поступово відходять з міста і займають нові лінії оборони. Проте загрози оточення, як кажуть військові, наразі немає.