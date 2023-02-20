Байден неочікувано приїхав до Києва

53 хвилин(и) тому

Автор фото, ОП Підпис до фото, Байден у Києві

Президент США Джо Байден прибув до Києва з візитом, кадри з президентами США та України біля Михайлівського монастиря в Києві показав державний телеканал Freedom.

Кореспонденти ВВС біля монастиря також вказують, що бачать делегацію, яка туди прибула. Вони упізнали Байдена в оточені супроводу.

"Джозефе Байдене, вітаю в Києві! Ваш візит - це надзвичайно важливий прояв підтримки для всіх українців", - згодом написав Володимир Зеленський у себе в телеграм. І виклав фото.

Відразу після цього з'явилася офіційна заява Білого дому. Байден заявив, що приїхав до Києва у річницю вторгнення РФ до України, щоб зустрітися з президентом Зеленським та його командою "для розширеної дискусії щодо нашої підтримки України".

Автор фото, Офіс президента

"Я оголошу про чергову поставку критично важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, щоб допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань", - йдеться в заяві.

Байден також пообіцяв цього тижня запровадити нові санкції проти російських громадян та компаній, які підтримують військову складову в РФ.

"Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а Захід розділений. Він думав, що зможе пересилити нас. Але він глибоко помилявся, - йдеться в заяві. - За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку - і ця підтримка триватиме".

Після візиту в Україну, як зазначив Байден, він вирушить до Польщі та зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою.

Автор фото, офіс президента

Голова офісу президента України Андрій Єрмак підкреслив, що цей візит - "історичний та стратегічний".

"Вирішуються чимало питань і будуть пришвидшені ті, які підвисли. Наша спільна мета - перемога України над Росією і тріумф українських воїнів та західної зброї", - написав він.

Reuters згодом процитувало Зеленського, який заявив, що обговорив з Байденом питання далекобійної зброї.

Неоголошений візит

З самого ранку 20 лютого з'явилась неофіційна інформація щодо візиту. У Києві помітили великий кортеж, також у столиці безпрецедентні заходи безпеки.

Це перший візит американського президента до України не лише з часу війни, а й за останні 15 років.

Востаннє Україну відвідував Джордж Буш молодший в 2008 році.

Автор фото, офіс президента

Поїздку Байдена до Києва не анонсували. Очікувалося, що він відвідає Польщу 20-22 лютого.

Навіть більше, ще 16 січня координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі заявляв, що поїздка в Україну в рамках візиту до Польщі не планується.

Проте припускали, що сам Володимир Зеленський може поїхати до Польщі, щоб зустрітися особисто з американським президентом.

Володимир Зеленський наприкінці 2022 року вперше з часу великого вторгнення Росії відвідав США та вже зустрічався з Байденом. Тоді США оголосили про надання Україні сучасних систем ППО PATRIOT.

Тривога під час візиту

Наразі невідомо, як саме Байден прибув до Києва. "Укрзалізниця" не повідомляла про гостя.

Просто під час перебування Байдена у Києві оголосили повітряну тривогу - у Білорусі злетів літак, який може нести ракети "Кинджал".