США радять Україні вже наступати, а в Росії немає сил на свій наступ - ЗМІ
Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом, пише видання Politico з посиланням на джерела.
Видання цитує високопосадовців США, за словами яких, Білий дім "рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно".
Особливо, зважаючи, що є побоювання, що "підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою".
"Адміністрація Байдена тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення, і, можливо, завдала власного контрудару", - цитує видання свої джерела видання.
Politico зазначає, що попри значні успіхи України на полі бою, "Росія все ще контролює майже 20% території України, і конфлікт сповільнився до жорстокої війни на виснаження".
Заклики до наступу України збігаються з оцінками аналітиків щодо наступальних потужностей Росії.
Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому щоденному зведенні-аналізі пише, що Росія не має достатніх вільних резервів, щоб кинути їх у наступ у Луганській області і досягти відчутних успіхів.
Аналізуючи склад угруповання Західного військового округу, що намагається наступати від лінії Сватово-Кремінна, ISW констатує відсутність у ній деяких танкових частин, які номінально повинні там бути, і на цій основі робить припущення, що росіяни зазнають труднощів із поповненням втрат у бронетехніці.
"Російські сили майже, напевно, мають у резерві скількись відновлених механізованих частин, але відправлення цих обмежених резервів на фронт у Луганській області навряд чи серйозно змінить хід наступу", - пишуть аналітики ISW.
Вони передбачають, що з введенням останніх резервів - якщо це станеться - наступ може набрати якийсь хід, але видихнеться задовго до того, як росіянам вдасться досягти не те що намічених стратегічних цілей, а й просто помітних результатів.
Щодо нестачі бронетехніки ISW нагадує, що росіяни втратили до 16 танкових полків - і тепер не встигають ремонтувати і будувати нові танки в потрібному темпі.
"Відсутність відновлених танкових полків і бригад, однак, позбавляє сухопутні сили Росії ударної потужності, яка б дозволила здійснювати прориви і користуватися їхніми плодами - ймовірно, тому Західний військовий округ досі ніяких проривів не зробив", - пише ISW.
Водночас ситуація залишається складною для України на Донеччині. На Бахмутському напрямку росіяни просувалися особливо активно, кілька разів російська сторона заявляла про оточення або напівоточення українських сил там.
Україна цього не підтверджувала, але відомо, що утримання міста коштує Україні великих ресурсів та людських втрат. Водночас це місто, якщо його візьмуть, відкриває шлях Росію на Краматорськ і Слов'янськ.