США радять Україні вже наступати, а в Росії немає сил на свій наступ - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Білий дім закликає Україну не зволікати з контрнаступом, пише видання Politico з посиланням на джерела.

Видання цитує високопосадовців США, за словами яких, Білий дім "рекомендував команді Зеленського готуватися до наступу вже зараз, оскільки зброя і допомога з Вашингтона і Європи надходять безперешкодно".

Особливо, зважаючи, що є побоювання, що "підтримка з боку європейських сусідів України може стати обмеженою".

"Адміністрація Байдена тисне на адміністрацію президента Володимира Зеленського, щоб вона закріпила свої досягнення, і, можливо, завдала власного контрудару", - цитує видання свої джерела видання.

Politico зазначає, що попри значні успіхи України на полі бою, "Росія все ще контролює майже 20% території України, і конфлікт сповільнився до жорстокої війни на виснаження".

Заклики до наступу України збігаються з оцінками аналітиків щодо наступальних потужностей Росії.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому щоденному зведенні-аналізі пише, що Росія не має достатніх вільних резервів, щоб кинути їх у наступ у Луганській області і досягти відчутних успіхів.

Аналізуючи склад угруповання Західного військового округу, що намагається наступати від лінії Сватово-Кремінна, ISW констатує відсутність у ній деяких танкових частин, які номінально повинні там бути, і на цій основі робить припущення, що росіяни зазнають труднощів із поповненням втрат у бронетехніці.

"Російські сили майже, напевно, мають у резерві скількись відновлених механізованих частин, але відправлення цих обмежених резервів на фронт у Луганській області навряд чи серйозно змінить хід наступу", - пишуть аналітики ISW.

Вони передбачають, що з введенням останніх резервів - якщо це станеться - наступ може набрати якийсь хід, але видихнеться задовго до того, як росіянам вдасться досягти не те що намічених стратегічних цілей, а й просто помітних результатів.

Щодо нестачі бронетехніки ISW нагадує, що росіяни втратили до 16 танкових полків - і тепер не встигають ремонтувати і будувати нові танки в потрібному темпі.

"Відсутність відновлених танкових полків і бригад, однак, позбавляє сухопутні сили Росії ударної потужності, яка б дозволила здійснювати прориви і користуватися їхніми плодами - ймовірно, тому Західний військовий округ досі ніяких проривів не зробив", - пише ISW.

Водночас ситуація залишається складною для України на Донеччині. На Бахмутському напрямку росіяни просувалися особливо активно, кілька разів російська сторона заявляла про оточення або напівоточення українських сил там.