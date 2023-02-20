Візит, що наближає перемогу. Про що говорили Байден і Зеленський у Києві

1 година тому

Автор фото, офіс президента

Візит президента США Джо Байдена до Києва, який до останнього тримали в таємниці, став виявом особливої підтримки Америки щодо України у річницю повномасштабного російського вторгнення. Американський лідер пообіцяв новий пакет озброєнь та нові санкції, а його український колега Володимир Зеленський закликав дати Україні ще більше зброї, в тому числі далекобійної.

Під час візиту президенти зустрілися тет-а-тет та в розширеному форматі у Маріїнському палаці, вони також на честь Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні відвідали Михайлівський монастир та пройшлися площею попри те, що в цей час в столиці оголосили повітряну тривогу.

Поїздку Байдена до Києва тримали в секреті до останнього. Очікувалося, що він відвідає Польщу 20-22 лютого, а в Україну не поїде через безпекові ризики.

Усі переміщення американського президента супроводжувалися суворими заходами безпеки. З самого ранку правоохоронці перекрили центр Києва. А гостей навколишніх готелів і мешканців попросили не відкривати вікон.

Як повідомляє Associated Press, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам, що Білий дім повідомив Москву про візит Байдена в Україну незадовго до його від'їзду з Вашингтона. Це зробили, щоб уникнути будь-яких інцидентів, які потенційно можуть призвести до прямого конфлікту двох ядерних держав.

Хоча це не завадило Росії підняти літак у Білорусі, що призвело до оголошення тривоги.

Це перший візит американського президента до України не лише з часу війни, а й за останні 15 років.

Востаннє Україну відвідував Джордж Буш молодший в 2008 році.

Більше зброї

Автор фото, Reuters

За підсумками перемовин Зеленський назвав візит Байдена у країну, де триває війна, "історичним".

"Це розмова, яка дійсно наближає нашу спільну перемогу в цій війні. Ми можемо і маємо зробити, щоб саме цей 2023 рік став роком перемоги", - заявив український президент.

Перемогою він назвав "очищення" від російських військ та окупації всієї території України з "твердими гарантіями безпеки". Та пригадав свій власний візит до США в грудні минулого року - першу під час війни закордонну поїздку.

"Результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій", - підкреслив Зеленський.

Він подякував США за згоду надати танки Abrams, системи ППО Patriot та інше озброєння. Але додав, що Україна потребує більшого.

"Ми проговорили також питання далекобійної зброї та зброї, яка ще може постачатися в Україну і до цього її не було", - додав Зеленський.

Автор фото, офіс президента

Президент Джо Байден підтвердив інформацію, оприлюднену раніше Білим домом, що США найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги для України - в тому числі артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження.

Видання CNN раніше повідомляло, що цей новий пакет допомоги складає 500 млн доларів.

Він також пообіцяв цього тижня запровадити нові санкції щодо російських громадян та компаній, причетних до війни в Україні.

В цілому його промова під час візиту була досить теплою та особистою. Він згадав, що багато разів приїздив до Києва в статусі віцепрезидента. "Мушу визнати, що Київ підкорив моє серце", - заявив він.

Висловив захоплення українцями, їхньою сміливістю та готовністю допомагати, а також поділився спогадами про перші дні війни

"Тоді говорили, що, можливо, Україні скоро настане кінець, але минув рік, а Київ стоїть і Україна стоїть. І демократія стоїть непорушно. І Америка стоїть з вами, і весь світ вам допомагає", - заявив Байден.

"Це найбільша сухопутна війна в Європі за три чверті століття, і ви перемагаєте. Попри інші думки чи прогнози. Ви перемагаєте", - підкреслив американський президент.

Автор фото, офіс президента

Він заявив, що США разом з рештою світу збудували коаліцію по різні боки Атлантичного й Тихого океану, понад 50 країн світу допомагають Україні.

За його підрахунками, союзники загалом передали Україні понад 700 танків, понад 1000 бойових броньованих машин, понад 1000 артилерійських систем, понад 2 млн артилерійських снарядів тощо.

"Ви і вся Україна нагадуєте світу кожного дня, що означає мужність та хоробрість, і дійсно це вражає. Нагадуєте нам, що свобода не має ціни, вона безцінна, за неї варто боротися стільки, скільки буде потрібно. І стільки ми будемо залишатися з вами", - підсумував Байден.