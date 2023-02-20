"Танцюй, мала!" Чому нова пісня Потапа про волонтерів збурила соцмережі

1 година тому

Автор фото, ВВС

Нова пісня українського репера і продюсера Потапа (Олексія Потапенка), яку він присвятив волонтерам, збурила соціальні мережі.

Деякі користувачі переконані, що текст пісні принижує людей, які займаються волонтерством. Інші ж вважають, що слід радіти, що волонтерство стало модним.

У ролику, що з'явився на youtube, є кадри зруйнованого Ірпеня і волонтерів "Добробату", які допомагають місту.

"Танцюй, мала, танцюй мала, давай, ти дві ночі дома не спала. Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, волонтерила", - одна з цитат нової пісні.

А ще волонтерка у пісні каже мамі, що може дістати будь-що, "і танк, і байрактар, і соуси тартар".

Лейтмотив пісні - коли "ми переможемо сили зла, то вмикай цей трек і танцюй, мала".

"Так ще нас ніхто не опускав"

"Тут нас згадав Потап і пісню написав. Веселу. Така собі прогулянка дєвок під обстріли... Якби мама була жива, то запитала б, прослухавши цю пісню: Доню, а що ви там робите?" Особливо весело розбирати завали після обстрілів", - пише волонтерка із Черкас Оксана Циганок у фейсбуку.

Автор фото, facebook/OksanaTsyhanokk

Анастасія Шевченко нагадує, що подібна реакція нещодавно була на нову пісню групи Калуш Orchestra, яка викликала не менше обурення, ніж пісня Потапа.

"І це ж всього два місяці минуло з моменту, коли Калуш вигрібав за "воля - це дівчина, що любить дім, тільки руским би не дала".

"Заслужені артисти - це артисти, яких ми заслужили", - підсумовує Анастасія.

Ще один дописувач, Oles Barleeg обурюється, що Потап вписує "волонтерство в контекст амурної або сексуальної пригоди".

Автор фото, facebook/oles.barleeg

"Все, що вони намагаються створити зараз українською мовою і типу для українців, схаменувшись 24 лютого, на дев'ятому році війни, виглядає недолуго, жалюгідно і огидно. Особливо тому, що в українців наразі оголений нерв і душа - як ніколи", - пише експертка з комунікацій Оксана Байло про артистів, які раніше заробляли гроші у Росії і писали пісні російською, а тепер пишуть українською мовою.

Деякі дописувачі соцмереж і коментатори під кліпом у YouTube дорікають Потапу, що він довгий час перебував в Іспанії і називають його пісню "іспанський сором".

Автор фото, ВВС

Серед них музикант Андрій Фріл. Він також твердить, що після появи сотень коментарів в YouTube та інстаграмі Потап почав видаляти негативні дописи.

"Про ефект Стрейзанд, я так розумію, Потап не чув. Зранку все повторилося знову, рахунок пішов на сотні видалених коментарів. В інстаграмі видаляє так само", - пише він у фейсбуку.

"Модний мейнстрим"

Однак не всі настільки болісно сприйняли пісню. Деякі дописувачі радять радіти тому, що "волонтерство стало модним мейнстримом".

Автор фото, facebook/оксана хвиля

Олексій Потапенко відвідував Ірпінь у вересні 2022 року і виступив перед командою "Добробату", які розбирали завали. Там і з'явилася ідея записати такий кліп за участі "добробатівців".

Кілька днів тому вони подякували Потапу за пісню. Вони вважають, що основою пісні "стали захоплення, вдячність та неймовірна гордість за українців, які не залишаються осторонь біди, яка спіткала інших".

"Цей трек є нетлінною історією, яку творить кожен волонтер сьогодні", - переконані вони.