Біля Сумщини згоріли російські військові. ЗМІ писали про 10-тисячне угруповання біля кордону

25 хвилин(и) тому

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Шестеро російських військовослужбовців загинули під час пожежі в бліндажі в Курській області. Про це повідомило міністерство оборони Росії.

Раніше вдень державна агенція ТАСС із посиланням на власні джерела повідомила, що близько 10:40 в районі села Уланок Суджанського району Курської області у бліндажі військових сталася пожежа.

Усередині було семеро військовослужбовців: один отримав опіки, шестеро загинули.

Як стверджує ТАСС, під час займання здетонували боєприпаси, які зберігалися у бліндажі.

Агенція "Інтерфакс" цитує заяву міністерства, яке твердить, що військові самі винні у виникненні пожежі. Займання, за даними відомства, сталася "через грубе порушення військовослужбовцями вимог безпеки при поводженні з горючими матеріалами".

Раніше телеграм-канал Baza розповів, що хтось із військовослужбовців нібито хлюпнув бензином у піч, якою опалювався бліндаж. Також Baza стверджувала, що загиблі та постраждалий - строковики. Міноборони цієї інформації не уточнювало.

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Російське село Уланок розташоване зовсім поруч з українським кордоном та Сумською областю. Найближчі українські села, зокрема Миропілля, часто зазнають артилерійських обстрілів.

15 лютого видання Times повідомило з посиланням на українського військового, що на кордоні перебувають 10 тисяч росіян.

"По той бік кордону із Сумщиною зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут колись була", - заявив журналістам старший лейтенант ЗСУ Артем Гулаков.

За його словами, росіяни навіть мають біля кордону польовий шпиталь, що свідчить про їхній намір наступати.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Українські військові готують окопи в лісах Сумщини, серпень 2022 року

Проте в Сумській обласній військові адміністрації сьогодні повідомили, що на кордоні з Сумщиною наразі немає російського угруповання в 10 тисяч військових і цю інформацію перевірятимуть правоохоронці, бо може йтися про російську інформаційно-психологічну операцію.

"Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з з нами не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано", - йдеться в заяві Сумської ОВА.