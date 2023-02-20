Біля Сумщини згоріли російські військові. ЗМІ писали про 10-тисячне угруповання біля кордону
Шестеро російських військовослужбовців загинули під час пожежі в бліндажі в Курській області. Про це повідомило міністерство оборони Росії.
Раніше вдень державна агенція ТАСС із посиланням на власні джерела повідомила, що близько 10:40 в районі села Уланок Суджанського району Курської області у бліндажі військових сталася пожежа.
Усередині було семеро військовослужбовців: один отримав опіки, шестеро загинули.
Як стверджує ТАСС, під час займання здетонували боєприпаси, які зберігалися у бліндажі.
Агенція "Інтерфакс" цитує заяву міністерства, яке твердить, що військові самі винні у виникненні пожежі. Займання, за даними відомства, сталася "через грубе порушення військовослужбовцями вимог безпеки при поводженні з горючими матеріалами".
Раніше телеграм-канал Baza розповів, що хтось із військовослужбовців нібито хлюпнув бензином у піч, якою опалювався бліндаж. Також Baza стверджувала, що загиблі та постраждалий - строковики. Міноборони цієї інформації не уточнювало.
Російське село Уланок розташоване зовсім поруч з українським кордоном та Сумською областю. Найближчі українські села, зокрема Миропілля, часто зазнають артилерійських обстрілів.
15 лютого видання Times повідомило з посиланням на українського військового, що на кордоні перебувають 10 тисяч росіян.
"По той бік кордону із Сумщиною зосереджено 10 000 російських військових. Це найбільша концентрація, яка тут колись була", - заявив журналістам старший лейтенант ЗСУ Артем Гулаков.
За його словами, росіяни навіть мають біля кордону польовий шпиталь, що свідчить про їхній намір наступати.
Проте в Сумській обласній військові адміністрації сьогодні повідомили, що на кордоні з Сумщиною наразі немає російського угруповання в 10 тисяч військових і цю інформацію перевірятимуть правоохоронці, бо може йтися про російську інформаційно-психологічну операцію.
"Інформація про 10 тис. російських військових на кордоні з з нами не відповідає дійсності. Станом на сьогодні, за інформацією військових, ударного угруповання ворога на кордоні з Сумщиною не зафіксовано", - йдеться в заяві Сумської ОВА.
Хоча співрозмовники ВВС серед військових вказують на наявність біля Сумщини значної кількості російських військових.
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