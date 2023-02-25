У Британії знайшли секс-іграшку часів Римської імперії. Думали, що це інструмент для шиття

20 хвилин(и) тому

Автор фото, The Vindolanda Trust Підпис до фото, Дерев'яний предмет знайшли серед взуття та інших аксесуарів у канаві

Дерев'яний предмет, знайдений у римському форті на стіні Адріана, який спочатку вважали інструментом для шиття, може бути секс-іграшкою з II століття.

Експерти кажуть, що предмет, знайдений у канаві у Віндоланді, може бути найдавнішим прикладом дерев'яного фалоса, знайденого на території колишньої Римської імперії.

Однак вчені також не виключають, що це міг бути символ удачі або інструмент для подрібнення інгредієнтів.

Спочатку вважали, що це - інструмент для штопання, адже знайшли його разом із десятками черевиків.

Також під час розкопок поблизу Гексема в Нортумберленді разом із ним знайшли аксесуари та інші дрібні інструменти разом з обрізками шкіри.

"Гладкий з обох кінців"

Однак експерти з Університету Ньюкасла та Університетського коледжу Дубліна кажуть, що тепер вони вважають, що об'єкт завдовжки приблизно 16 см могли використовувати для більш інтимних цілей.

Коли вони його проаналізували, то виявили, що обидва кінці були помітно гладкими, що вказує на повторне використання протягом тривалого часу.

Доктор Роб Коллінз, старший викладач археології в Університеті Ньюкасла, сказав: "Ми знаємо, що стародавні римляни та греки використовували сексуальні знаряддя - цей предмет з Віндоланди може виявитися одним з них".

Фалоси були поширені в Римській імперії, оскільки вважалося, що вони захищають від нещастя.

Їх часто зображували в мистецтві, а вирізьблені на кераміці або зроблені з кістки чи металу носили як ювелірні підвіски.

Автор фото, Vindolanda Trust Підпис до фото, Зараз об'єкт експонується біля Гексема в Нортумберленді

Археологи кажуть, що предмет також могли використовувати для подрібнення інгредієнтів косметики чи ліків, а його форма, на думку римлян, могла додавати їм магічних властивостей.

Ще одна версія звучить так: його врізали у статую, а потім натирали на щастя, припускають науковці в журналі Antiquity.

Барбара Бірлі, кураторка Vindolanda Trust, де зараз виставлений об'єкт, сказала: "Дерев'яний фалос цілком може бути унікальним завдяки тому, що він зберігся з того часу, але навряд чи це єдиний такий предмет у цьому регіоні чи у всій Римській Британії".