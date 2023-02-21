Пілот помер під час польоту, а колега думав, що це жарт

34 хвилин(и) тому

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Британський льотчик продовжував політ, коли у другого пілота зупинилося серце. Він був упевнений, що колега жартує.

Льотчик вважав, що колега прикинувся сплячим, й зрозумів, що сталося, тільки після приземлення, йдеться у звіті британського авіаційного регулятора.

Інцидент стався у місті Блекпул в Англії.

Спеціальна комісія розслідувала причини інциденту і дійшла висновку, що медичні показники покійного раніше були в нормі, але ризики "ніколи не можна звести до нуля".

У звіті йдеться, що загиблий пілот летів із кваліфікованим колегою, який безпечно посадив літак, зазначивши, однак, що "на іншому рейсі ситуація могла скластись зовсім інакше".

Небіжчику було 57 років, чотири місяці тому він пройшов медогляд.

Підпис до фото, Аеропорт у Блекпулі є базою для приватних рейсів та авіаційної служби допомоги

Пілот, що вижив, згадував, як під час польоту вони нормально розмовляли, а його колега, який був інструктором, давав рекомендації й вказав, що немає жодних перешкод.

Потім його голова відкинулась назад, і пілот, який добре знав інструктора, подумав, що той прикинувся сплячим, йдеться у звіті комісії.

Коли літак розвернувся, інструктор нахилився. "Перший пілот все ще думав, що інструктор просто жартує", - сказано у звіті.

Він приземлився і лише потім зрозумів, що щось не так, й покликав на допомогу.

Перевірка, проведена Управлінням цивільної авіації Британії, дійшла висновку, що інструктор помер від раптової зупинки серця.